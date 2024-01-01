Волинські поліцейські відвідали колег в зоні бойових дій

Заступник начальника ГУНПз іншими працівниками побували на позиціях наших волинських поліцейських з батальйону НПУ «Захід», об’єднаної штурмової бригади НПУ «Лють», а також вибухотехнічної служби.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині."Понад два роки всі вони виконують бойові завдання на Донеччині та Харківщині, там же нині розміновують території і наші вибухотехніки. Колеги з ГУНП у Волинській області систематично підтримують бійців. На постійній основі туди доставляється потрібна техніка для нищення окупантів, а також продукти і все необхідне.Цього разу поліцейським доставили тепловізори, старлінки, зарядні станції, реби, FPV-дрони, автомобіль, а також роботизований комплекс для евакуації поранених. Окрім того, поповнили запаси різних комплектуючих, батарей до дронів, засобів гігієни, медикаментів тощо.У наших колег на Сході бойовий дух, вони щодня і щоночі докладають максимум зусиль для наближення Перемоги, перебуваючи на захисті країни разом з іншими Силами оборони держави", - наголошують у поліції.