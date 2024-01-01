Чому іноземці їдуть у Чехію за освітою: переваги для студентів
Сьогодні, 10:25
Українці можуть здобувати освіту не лише у власній державі, а й в інших країнах, які відкривають ще більше можливостей та перспектив. Однією з таких є Чехія, європейська держава, відома своєю архітектурою, прекрасною природою та високою якістю життя людей.
Вигідне географічне розташування (у центрі Європи) та високий рівень освіти приваблюють студентів зі всього світу. Завдяки тому, що є можливість проводити навчання в Чехії англійською, країна стала мультикультурною, адже сюди з’їжджаються представники різних держав та націй, які володіють цією мовою.
В Україні офіційним представником навчальних закладів Чехії є компанія STUDY.UA, яка пропонує різні навчальні програми для студентів.
Українцям, які розмірковують, у якій іноземній країні краще здобувати вищу освіту, варто знати про такі переваги Чехії:
дипломи, які отримують випускники, визнані у світі, тож із таким документом влаштуватись на роботу за спеціальністю можна у різних країнах;
можливість вивчити чеську мову, спілкуючись з її безпосередніми носіями;
доступна вартість різних послуг, житла, продуктів, на які потрібно буде витрачати кошти під час навчання;
дозвіл працювати офіційно, поки ще триває навчальний процес (кількість робочого часу на рік обмежена — 300 годин максимум);
можливість подорожувати Європою і не тільки (у Чехії добре розвинене транспортне сполучення з іншими країнами).
Приваблює також суттєво менша вартість навчання у Чеській Республіці, ніж в інших європейських державах, що дозволяє здобувати освіту більшій кількості людей.
Студенти, які прибувають в країну на навчання, можуть подавати документи на:
бакалаврат;
магістратуру.
Щоб почати здобувати освіту за програмою бакалаврату, необхідно мати лише шкільний атестат і володіти англійською мовою на рівні не нижче Intermediate.
Навчання на магістратурі триває 1-2 роки й передбачає стажування за спеціальністю у реальних чеських компаніях.
Якщо ви теж бажаєте навчатись у Чехії та хочете отримати безкоштовну консультацію, залишайте на сайті STUDY.UA заявку, щоб менеджер міг із вами зв’язатись.
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Вигідне географічне розташування (у центрі Європи) та високий рівень освіти приваблюють студентів зі всього світу. Завдяки тому, що є можливість проводити навчання в Чехії англійською, країна стала мультикультурною, адже сюди з’їжджаються представники різних держав та націй, які володіють цією мовою.
В Україні офіційним представником навчальних закладів Чехії є компанія STUDY.UA, яка пропонує різні навчальні програми для студентів.
Переваги навчання у Чеській Республіці
Українцям, які розмірковують, у якій іноземній країні краще здобувати вищу освіту, варто знати про такі переваги Чехії:
Приваблює також суттєво менша вартість навчання у Чеській Республіці, ніж в інших європейських державах, що дозволяє здобувати освіту більшій кількості людей.
Доступні рівні освіти у Чехії для іноземців
Студенти, які прибувають в країну на навчання, можуть подавати документи на:
Щоб почати здобувати освіту за програмою бакалаврату, необхідно мати лише шкільний атестат і володіти англійською мовою на рівні не нижче Intermediate.
Навчання на магістратурі триває 1-2 роки й передбачає стажування за спеціальністю у реальних чеських компаніях.
Якщо ви теж бажаєте навчатись у Чехії та хочете отримати безкоштовну консультацію, залишайте на сайті STUDY.UA заявку, щоб менеджер міг із вами зв’язатись.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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