Чому іноземці їдуть у Чехію за освітою: переваги для студентів





Вигідне географічне розташування (у центрі Європи) та високий рівень освіти приваблюють студентів зі всього світу. Завдяки тому, що є можливість проводити



В Україні офіційним представником навчальних закладів Чехії є компанія STUDY.UA, яка пропонує різні навчальні програми для студентів.



Переваги навчання у Чеській Республіці

Українцям, які розмірковують, у якій іноземній країні краще здобувати вищу освіту, варто знати про такі переваги Чехії:



дипломи, які отримують випускники, визнані у світі, тож із таким документом влаштуватись на роботу за спеціальністю можна у різних країнах;

можливість вивчити чеську мову, спілкуючись з її безпосередніми носіями;

доступна вартість різних послуг, житла, продуктів, на які потрібно буде витрачати кошти під час навчання;

дозвіл працювати офіційно, поки ще триває навчальний процес (кількість робочого часу на рік обмежена — 300 годин максимум);

можливість подорожувати Європою і не тільки (у Чехії добре розвинене транспортне сполучення з іншими країнами).

Приваблює також суттєво менша вартість навчання у Чеській Республіці, ніж в інших європейських державах, що дозволяє здобувати освіту більшій кількості людей.



Доступні рівні освіти у Чехії для іноземців

Студенти, які прибувають в країну на навчання, можуть подавати документи на:



бакалаврат;

магістратуру.

Щоб почати здобувати освіту за програмою бакалаврату, необхідно мати лише шкільний атестат і володіти англійською мовою на рівні не нижче Intermediate.



Навчання на магістратурі триває 1-2 роки й передбачає стажування за спеціальністю у реальних чеських компаніях.



Якщо ви теж бажаєте навчатись у Чехії та хочете отримати безкоштовну консультацію, залишайте на сайті STUDY.UA заявку, щоб менеджер міг із вами зв’язатись.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українці можуть здобувати освіту не лише у власній державі, а й в інших країнах, які відкривають ще більше можливостей та перспектив. Однією з таких є Чехія, європейська держава, відома своєю архітектурою, прекрасною природою та високою якістю життя людей.Вигідне географічне розташування (у центрі Європи) та високий рівень освіти приваблюють студентів зі всього світу. Завдяки тому, що є можливість проводити навчання в Чехії англійською , країна стала мультикультурною, адже сюди з’їжджаються представники різних держав та націй, які володіють цією мовою.В Україні офіційним представником навчальних закладів Чехії є компанія STUDY.UA, яка пропонує різні навчальні програми для студентів.Українцям, які розмірковують, у якій іноземній країні краще здобувати вищу освіту, варто знати про такі переваги Чехії:Приваблює також суттєво менша вартість навчання у Чеській Республіці, ніж в інших європейських державах, що дозволяє здобувати освіту більшій кількості людей.Студенти, які прибувають в країну на навчання, можуть подавати документи на:Щоб почати здобувати освіту за програмою бакалаврату, необхідно мати лише шкільний атестат і володіти англійською мовою на рівні не нижче Intermediate.Навчання на магістратурі триває 1-2 роки й передбачає стажування за спеціальністю у реальних чеських компаніях.Якщо ви теж бажаєте навчатись у Чехії та хочете отримати безкоштовну консультацію, залишайте на сайті STUDY.UA заявку, щоб менеджер міг із вами зв’язатись.

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