США дозволяють Україні бити по прикордонню рф «будь-де» в разі загрози атак





Про це пише Politico із посиланням на радника з нацбезпеки США Джейка Саллівана і двох неназваних американських чиновників, повідомляє



Видання зазначає, що ця ледь помітна зміна в меседжах офіційних американських осіб сталася всього через кілька тижнів після того, як США дали Києву "зелене світло" щодо завдання ударів всередині росії у відповідь на транскордонний напад на місто Харків. Тоді американські посадовці наголошували, що ця політика обмежується суто Харківською областю.



З того часу українські війська щонайменше один раз використовували американську зброю для завдання удару по території Росії, знищивши цілі в місті Бєлгород, і зуміли стримати російський наступ. Але українські та інші європейські офіційні особи тиснули на США, щоб ті ще більше послабили свої обмеження, дозволивши Україні завдавати ударів по будь-якій точці Росії.



Салліван заявив у вівторок в інтерв'ю PBS, що угода з Україною про удари американською зброєю по Росії поширюється на "будь-яке місце, де російські війська перетинають кордон з російської сторони на українську сторону, щоб спробувати захопити більше української території".



Останніми днями Росія заявила, що може незабаром наступати на північно-східне місто Суми, яке також знаходиться поблизу російського кордону. Якщо це станеться, політика дозволу ударів наданою зброєю буде застосована і там, сказав Салліван.



"Справа не в географії. Справа у здоровому глузді. Якщо росія нападає або збирається напасти зі своєї території на Україну, є сенс лише в тому, щоб дозволити Україні дати відсіч силам, які б'ють по ній з іншого боку кордону", - сказав він.



Два американські чиновники на правах анонімності стверджують, що дозвіл Україні завдавати ударів по території Росії у відповідь на вогонь з будь-якої точки кордону не є зміною в політиці з моменту ухвалення харківського рішення. Спочатку цей крок розглядався лише в контексті наступу на Харківщину, але це не виключає можливості завдання ударів у відповідь на інші транскордонні напади.



Втім, мова Саллівана помітно відрізняється від того, що американські чиновники говорили в травні, коли нова політика була детально розроблена.



Тоді високопоставлений американський чиновник сказав: "Нещодавно президент доручив своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати американську зброю у відповідь на удари по Харкову, щоб Україна могла бити у відповідь по російських силах, які завдають або готуються завдати удару".



Політика недопущення дальніх ударів всередині росії "не змінилася", підкреслив чиновник.



У Білому домі підтвердили дозвіл застосовувати американську зброю по території рф поблизу як Харківської, так і Сумської областей України.



Салліван заявив, що українці використали дозвіл бити американською зброєю по території рф біля кордону, й імпульс операції російських військ на Харківщині застопорився.



Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підрахували, що обмежені дозволи на ураження цілей в росії наданою зброєю скоротили площу безпечного простору агресора на 16 відсотків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! США заявили Україні, що вона може використовувати американську зброю для ураження "будь-де" у прикордонні російських сил, які атакують зі свого боку кордону, а не лише на Харківщині.Про це пише Politico із посиланням на радника з нацбезпеки СШАі двох неназваних американських чиновників, повідомляє Українська правда Видання зазначає, що ця ледь помітна зміна в меседжах офіційних американських осіб сталася всього через кілька тижнів після того, як США дали Києву "зелене світло" щодо завдання ударів всередині росії у відповідь на транскордонний напад на місто Харків. Тоді американські посадовці наголошували, що ця політика обмежується суто Харківською областю.З того часу українські війська щонайменше один раз використовували американську зброю для завдання удару по території Росії, знищивши цілі в місті Бєлгород, і зуміли стримати російський наступ. Але українські та інші європейські офіційні особи тиснули на США, щоб ті ще більше послабили свої обмеження, дозволивши Україні завдавати ударів по будь-якій точці Росії.Салліван заявив у вівторок в інтерв'ю PBS, що угода з Україною про удари американською зброєю по Росії поширюється на "будь-яке місце, де російські війська перетинають кордон з російської сторони на українську сторону, щоб спробувати захопити більше української території".Останніми днями Росія заявила, що може незабаром наступати на північно-східне місто Суми, яке також знаходиться поблизу російського кордону. Якщо це станеться, політика дозволу ударів наданою зброєю буде застосована і там, сказав Салліван."Справа не в географії. Справа у здоровому глузді. Якщо росія нападає або збирається напасти зі своєї території на Україну, є сенс лише в тому, щоб дозволити Україні дати відсіч силам, які б'ють по ній з іншого боку кордону", - сказав він.Два американські чиновники на правах анонімності стверджують, що дозвіл Україні завдавати ударів по території Росії у відповідь на вогонь з будь-якої точки кордону не є зміною в політиці з моменту ухвалення харківського рішення. Спочатку цей крок розглядався лише в контексті наступу на Харківщину, але це не виключає можливості завдання ударів у відповідь на інші транскордонні напади.Втім, мова Саллівана помітно відрізняється від того, що американські чиновники говорили в травні, коли нова політика була детально розроблена.Тоді високопоставлений американський чиновник сказав: "Нещодавно президент доручив своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати американську зброю у відповідь на удари по Харкову, щоб Україна могла бити у відповідь по російських силах, які завдають або готуються завдати удару".Політика недопущення дальніх ударів всередині росії "не змінилася", підкреслив чиновник.У Білому домі підтвердили дозвіл застосовувати американську зброю по території рф поблизу як Харківської, так і Сумської областей України.Салліван заявив, що українці використали дозвіл бити американською зброєю по території рф біля кордону, й імпульс операції російських військ на Харківщині застопорився.Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підрахували, що обмежені дозволи на ураження цілей в росії наданою зброєю скоротили площу безпечного простору агресора на 16 відсотків.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію