У Луцьку рідним загиблих бійців бригади Нацполіції «Лють» вручили державні відзнаки
Сьогодні, 10:10
Нагороди Президента «За оборону України» отримали рідні бійців Об’єднаної штурмової бригади «Лють» Юрія Стеблянка та Романа Гіренка. Ці поліцейські героїчно загинули, виконуючи бойові завдання з захисту держави.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
На початку заходу полеглих вшанували хвилиною мовчання. Заступник начальника Департаменту поліції особливого призначення ОШБ «Лють» В’ячеслав Вусінський зазначив, що ці бійці штурмували вогневі позиції противників, бились до останнього подиху і віддавали все, наближаючи перемогу.
«Сьогодні ми впевнено кажемо: ми назавжди здобули незалежність завдяки таким воїнам, як ваші чоловіки, батьки. Дякую вам за Героїв», - сказав В’ячеслав Вусінський. Потому дружинам поліцейських Тетяні Стеблянко та Алісі Гіренко відзанки Президента «За оборону України» вручили очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко та начальник ГУНП у Волинській області Олег Сліпчук.
Голови Луцької міської ради Ігор Поліщук та Ківерцівської міської ради Олександр Ковальчук запевнили рідних у всебічній підтримці з будь-яких питань.
Підполковник Юрій Стеблянко працював у кримінальній поліції Ківерець. Загинув на Бахмутському напрямку в грудні 2023 року. Правоохоронцеві було 45 років. Капітан поліції Роман Гіренко ніс службу в Луцькому РУП. Героїчно загинув 23 серпня 2023 року на Донеччині у 31-річному віці.
"Вічна пам’ять нашим побратимам!" - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
На початку заходу полеглих вшанували хвилиною мовчання. Заступник начальника Департаменту поліції особливого призначення ОШБ «Лють» В’ячеслав Вусінський зазначив, що ці бійці штурмували вогневі позиції противників, бились до останнього подиху і віддавали все, наближаючи перемогу.
«Сьогодні ми впевнено кажемо: ми назавжди здобули незалежність завдяки таким воїнам, як ваші чоловіки, батьки. Дякую вам за Героїв», - сказав В’ячеслав Вусінський. Потому дружинам поліцейських Тетяні Стеблянко та Алісі Гіренко відзанки Президента «За оборону України» вручили очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко та начальник ГУНП у Волинській області Олег Сліпчук.
Голови Луцької міської ради Ігор Поліщук та Ківерцівської міської ради Олександр Ковальчук запевнили рідних у всебічній підтримці з будь-яких питань.
Підполковник Юрій Стеблянко працював у кримінальній поліції Ківерець. Загинув на Бахмутському напрямку в грудні 2023 року. Правоохоронцеві було 45 років. Капітан поліції Роман Гіренко ніс службу в Луцькому РУП. Героїчно загинув 23 серпня 2023 року на Донеччині у 31-річному віці.
"Вічна пам’ять нашим побратимам!" - наголошують у поліції.
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