Росія вночі атакувала Україну ракетами: ППО збила усі
Сьогодні, 09:29
У ніч на п'ятницю 21 червня російська армія вдарила по українцях з літаків тактичної авіації керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69.
ППО вдалося збити всі чотири ракети. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
"Усі ракети було збито протиповітряною обороною у Кіровоградській та Херсонській областях", – написав він.
Нагадаємо, що у ніч на 20 червня ворог задав по Україні комбінованого удару ракетами і дронами. Цілив знову в енергетику. Семеро енергетиків були поранені, руйнування зафіксували в чотирьох областях.
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ППО вдалося збити всі чотири ракети. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
"Усі ракети було збито протиповітряною обороною у Кіровоградській та Херсонській областях", – написав він.
Нагадаємо, що у ніч на 20 червня ворог задав по Україні комбінованого удару ракетами і дронами. Цілив знову в енергетику. Семеро енергетиків були поранені, руйнування зафіксували в чотирьох областях.
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