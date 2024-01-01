Росія вночі атакувала Україну ракетами: ППО збила усі

Росія вночі атакувала Україну ракетами: ППО збила усі
У ніч на п'ятницю 21 червня російська армія вдарила по українцях з літаків тактичної авіації керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69.

ППО вдалося збити всі чотири ракети. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"Усі ракети було збито протиповітряною обороною у Кіровоградській та Херсонській областях", – написав він.

Нагадаємо, що у ніч на 20 червня ворог задав по Україні комбінованого удару ракетами і дронами. Цілив знову в енергетику. Семеро енергетиків були поранені, руйнування зафіксували в чотирьох областях.

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Теги: Україна, росія, війна
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