Яка ситуація на фронті станом на ранок 21 червня

Яка ситуація на фронті станом на ранок 21 червня
Протягом минулої доби росіяни завдали одного масованого ракетного удару з застосуванням дев'яти ракет, 45 авіаударів (із 70 КАБами), провели понад 3000 обстрілів (99 із реактивними системами залпового вогню).

Про це речник Генштабу Дмитро Лиховій повідомив у ефірі телемарафону.

На Харківському напрямку було три бойових зіткнення. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Глибоке, Липці і Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку було 18 бойових зіткнень. Сили оборони відбивали атаки ворога в районі Синьківки, Стельмахівки, Степової Новеселівки, Піщаного Харківської області.

"На Лиманському напрямку наші війська стали на заваді дев'ятьом атакам противника в районах населених пунктів Греківка, Невське та в Серебрянському лісництві Луганської області", – сказав речник.

На Сіверському відбили вісім атак у районах Роздолівки і Верхньокам'янського Донецької області.

На Краматорському напрямку оборонці зупинили 15 спроб ворога прорвати оборону в районах Нового, Кліщіївки, Калинівки, Андріївки та Іванівського Донецької області.

"На Торецькому напрямку противник активізувався та вчинив десять безуспішних атак у районах населених пунктів Шуми, Нью-Йорк та міста Торецьк. На Покровському напрямку – вже традиційно найгарячіше", – повідомив речник.

Тут захисники відбивали 53 атаки окупантів у районі населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Воздвиженка, Сокіл, Євгенівка, Карлівка, Калинове, Новоселівка Перша та Уманське Донецької області.

На Курахівському захисники продовжують стримувати загарбників у районі населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, села Костянтинівка і Парасковіївка, де ворог 21 раз намагався прорвати оборону.

На Времівському напрямку ворог здійснив три безуспішні штурми в районі Водяного.

На Оріхівському напрямку відбулося два зіткнення у районі малої Токмачки Запорізької області.

На Придніпровському напрямку було шість атак на позиції Сил оборони.

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Теги: Україна, росія, війна
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