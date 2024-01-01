Яка ситуація на фронті станом на ранок 21 червня

Протягом минулої доби росіяни завдали одного масованого ракетного удару з застосуванням дев'яти ракет, 45 авіаударів (із 70 КАБами), провели понад 3000 обстрілів (99 із реактивними системами залпового вогню).Про це речник Генштабуповідомив у ефірі телемарафону.На Харківському напрямку було три бойових зіткнення. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Глибоке, Липці і Вовчанськ.На Куп'янському напрямку було 18 бойових зіткнень. Сили оборони відбивали атаки ворога в районі Синьківки, Стельмахівки, Степової Новеселівки, Піщаного Харківської області."На Лиманському напрямку наші війська стали на заваді дев'ятьом атакам противника в районах населених пунктів Греківка, Невське та в Серебрянському лісництві Луганської області", – сказав речник.На Сіверському відбили вісім атак у районах Роздолівки і Верхньокам'янського Донецької області.На Краматорському напрямку оборонці зупинили 15 спроб ворога прорвати оборону в районах Нового, Кліщіївки, Калинівки, Андріївки та Іванівського Донецької області."На Торецькому напрямку противник активізувався та вчинив десять безуспішних атак у районах населених пунктів Шуми, Нью-Йорк та міста Торецьк. На Покровському напрямку – вже традиційно найгарячіше", – повідомив речник.Тут захисники відбивали 53 атаки окупантів у районі населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Воздвиженка, Сокіл, Євгенівка, Карлівка, Калинове, Новоселівка Перша та Уманське Донецької області.На Курахівському захисники продовжують стримувати загарбників у районі населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, села Костянтинівка і Парасковіївка, де ворог 21 раз намагався прорвати оборону.На Времівському напрямку ворог здійснив три безуспішні штурми в районі Водяного.На Оріхівському напрямку відбулося два зіткнення у районі малої Токмачки Запорізької області.На Придніпровському напрямку було шість атак на позиції Сил оборони.