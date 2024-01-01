Rheinmetall отримав рекордне замовлення на 155-мм снаряди, які передадуть Україні

Rheinmetall отримав рекордне замовлення на 155-мм снаряди, які передадуть Україні
Німецький оборонний концерн Rheinmetall оголосив про отримання найбільшого в історії компанії замовлення на 155-мм артилерійські боєприпаси.

Про це повідомляє "Газета ua".

Загальна вартість контракту на постачання боєприпасів складе близько €8,5 млрд.

Контракт був підписаний 20 червня Аннетт Ленігк-Емден, президенткою Федерального відомства Бундесверу з питань обладнання, інформаційних технологій та технічної підтримки (BAAINBw), та представниками Rheinmetall.

Чинний рамковий контракт було значно розширено. Основною метою замовлення є поповнення запасів Бундесверу та його союзників, а також підтримка України.

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"Постачання планується розпочати на початку 2025 року. Основним покупцем стане Німеччина, яка забезпечить частину поставок в Україну", - повідомив концерн.

У замовленні також беруть участь країни-партнери - Нідерланди, Естонія і Данія.

"Ми раді найбільшому замовленню в новітній історії нашої компанії. Цей великомасштабний рамковий контракт підкреслює провідну роль Rheinmetall як постачальника боєприпасів у Німеччині та наше становище найбільшого у світі виробника артилерійських боєприпасів", - сказав гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер.

Торік президент України Володимир Зеленський зустрівся із делегацією німецького оборонно-промислового концерну Rheinmetall AG і головою концерну Арміном Паппергером. Зеленський подякував провідній оборонній компанії Німеччини, а також усьому німецькому народу за всебічну допомогу й підтримку України у боротьбі проти російської агресії.

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Теги: Україна, зброя, війна, снаряди
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