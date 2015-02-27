У Луцьку відкрили виставку «Переміщені долі: історії мужності та сили духу»





Презентацію влаштували у сквері "Зоряний", де представили шість фотостендів з історіями переселенців та біженців, які розказують про досвід свого зростання та інтеграції в суспільство, - пише



"Ці люди розповіли своїм голосом ці історії, можна буде дізнатися їх, послухати. Дуже важливо привертати увагу громадськості до проблем переселенців", розповіла організаторка заходу Олена Кузьмич.



39-річна Наталія Бєлімова приїхала із Луганщини. Жінка говорить: у Луцьку їй вдалося відкрити власну справу з виготовлення льодяників, а також спільно з іншими переселенками створити громадську організацію "Старт у нове життя".



"Завдяки програмам, яких дуже багато у Луцьку для переселенок, я започаткувала ввалену справу, пройшла навчання, відкрила офіційно своє виробництво і тепер працюю. Ми не проблема Луцька, ми – ресурс. Ми готові працювати, ми настроєні на добро, розвиватися. Ми любимо Луцьк", — додала жінка.



Киянці Людмилі Погребній — 41 рік. Жінка має трьох доньок, наймолодшій нині 2 роки, вона народилася уже після переїзду у Луцьк.



"Трошки подорожували по Київській області, переховувалися там в підвалах, в укриттях, в знайомих, а поті все-таки вийшло виїхати сюди, — пригадує переселенка. — Я була якраз на 6-му місці вагітності, це був дуже такий складний період".



Під час виставки влаштували різноманітні майстеркласи для дорослих та дітей, також учасники заходу долучилися до акції "Нитка єднання".



Захід тривав упродовж години. Зі слів організаторки Олени Кузьмич, до нього долучилися до пів сотні людей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 20 червня до Міжнародного дня біженців у Луцьку організували аудіовізуальну виставку під назвою "Переміщені долі: історії мужності та сили духу".Презентацію влаштували у сквері "Зоряний", де представили шість фотостендів з історіями переселенців та біженців, які розказують про досвід свого зростання та інтеграції в суспільство, - пише Суспільне. "Ці люди розповіли своїм голосом ці історії, можна буде дізнатися їх, послухати. Дуже важливо привертати увагу громадськості до проблем переселенців", розповіла організаторка заходу39-річнаприїхала із Луганщини. Жінка говорить: у Луцьку їй вдалося відкрити власну справу з виготовлення льодяників, а також спільно з іншими переселенками створити громадську організацію "Старт у нове життя"."Завдяки програмам, яких дуже багато у Луцьку для переселенок, я започаткувала ввалену справу, пройшла навчання, відкрила офіційно своє виробництво і тепер працюю. Ми не проблема Луцька, ми – ресурс. Ми готові працювати, ми настроєні на добро, розвиватися. Ми любимо Луцьк", — додала жінка.Киянці— 41 рік. Жінка має трьох доньок, наймолодшій нині 2 роки, вона народилася уже після переїзду у Луцьк."Трошки подорожували по Київській області, переховувалися там в підвалах, в укриттях, в знайомих, а поті все-таки вийшло виїхати сюди, — пригадує переселенка. — Я була якраз на 6-му місці вагітності, це був дуже такий складний період".Під час виставки влаштували різноманітні майстеркласи для дорослих та дітей, також учасники заходу долучилися до акції "Нитка єднання".Захід тривав упродовж години. Зі слів організаторки Олени Кузьмич, до нього долучилися до пів сотні людей.

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