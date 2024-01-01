Зміна пріоритетів: США поза чергою відправить Україні ракети для Patriot і NASAMS

Зміна пріоритетів: США поза чергою відправить Україні ракети для Patriot і NASAMS
Уряд Сполучених Штатів ухвалив рішення змінити пріоритети у найближчих постачаннях військової продукції іншим країнам, зокрема ракет Patriot і NASAMS, відправивши їх в Україну.

Про це повідомляє "Кореспондент".

Адміністрація президента США Джо Байдена офіційно оголосила про зміну пріоритетів у постачанні ракет для передових систем ППО, спрямувавши замовлення інших країн на забезпечення потреб України.

"Уряд Сполучених Штатів ухвалив складне, але необхідне рішення змінити пріоритети у найближчих постачаннях військової продукції іншим країнам, зокрема ракет Patriot і NASAMS, відправивши їх в Україну", - зазначив Кірбі.

Він додав, що йдеться про озброєння, яке виробляє американський ВПК на замовлення інших країн: тепер ті ракети, які сходять з конвеєра, одразу передаватимуться на потреби ЗСУ.

"Це гарантує, що ми зможемо забезпечити Україну ракетами, необхідними для підтримки її запасів у ключовий момент війни. Знову ж ближче до кінця літа та осені через це поставки ракет іншим країнам, які зараз стоять у черзі, доведеться відкласти",- зазначив радник Білого дому.

Кірбі запевнив, що замовлення інших країн е скасовуються, просто вони отримають ракети трохи пізніше.

При цьому він зауважив, що зміна пріоритетів не стосується програм взаємодії США з Ізраїлем і військової допомоги Тайваню.

Представник адміністрації Байдена також наголосив, що Сполучені Штати продовжать працювати з союзниками й партнерами, щоб посилити можливості української ППО.

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Теги: Україна, США, допомога, війна, Сенат, Джо Байден
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