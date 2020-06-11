ЄС продовжив «транспортний безвіз» для України, угода передбачає зобов'язання





Відповідні документи підписали в четвер, 20 червня, в Брюсселі на зустрічі комісарки Європейського Союзу з питань транспорту Адіни Велян з заступником міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Деркача, - пише



Як повідомив сайт Єврокомісії, угода передбачає насамперед можливість транзиту українських торів на світові ринки територією Євросоюзу, а також посилення зв'язків України з ринками країн-членів ЄС.



Термін дії угоди - один рік (до 30 червня 2025 року) з можливістю автоматичної пролонгації ще на пів року (до кінця 2025-го), якщо жодна зі сторін не висуватиме вимог призупинити її дію з тих чи інших причин.



Тим часом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, що хоч унаслідок підписання цієї угоди "вантажні автоперевезення з України до ЄС та з ЄС в Україну і далі не потребуватимуть спеціальних дозволів", однак оновлена угода "передбачає також низку взаємних зобов'язань щодо наявності ліцензій на перевезення та маркування вантажівок".



Перелік вимог і змін, котрі містить угода, оприлюднило міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.



Підписана Угода містить кілька ключових змін. Вони стосуються як українських компаній, так і іноземних. Тобто всіх, хто виконує перевезення відповідно до Угоди. Йдеться про: маркування вантажівок, що виконують перевезення відповідно до Угоди; необхідність для всіх водіїв мати ліцензію на перевезення чи інші підтверджувальні документи під час виконання перевезення.



Згідно з новою угодою, перевізники, що слідують порожніми за товарами, мають мати підтверджувальні документи на товари, які вони планують завозити. Також, оновлена Угода передбачає cтворення спеціальної робочої групи з представників України та ЄС для моніторингу виконання Угоди.



Шмигаль зазначив, що "транспортний безвіз" уже посилив українську економіку. "За півтора року дії угоди Україна експортувала до ЄС товарів на 48 відсотків більше, ніж за аналогічний період до її підписання. Очікуємо на збереження цієї позитивної динаміки", - написав він у Telegram.



Так само, за його словами, "безвіз" сприяє імпорту, який зріс на 44 відсотки. "Це, зокрема, товари й комплектування, що потрібні українським виробникам для налагодження виробничого процесу", - пояснив прем'єр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Кабміні продовження Єврокомісією "транспортного безвізу" для України називають важливою складовою посилення української економіки. Оновлена угода однак передбачає низку зобов'язань.Відповідні документи підписали в четвер, 20 червня, в Брюсселі на зустрічі комісарки Європейського Союзу з питань транспортуз заступником міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, - пише DW. Як повідомив сайт Єврокомісії, угода передбачає насамперед можливість транзиту українських торів на світові ринки територією Євросоюзу, а також посилення зв'язків України з ринками країн-членів ЄС.Термін дії угоди - один рік (до 30 червня 2025 року) з можливістю автоматичної пролонгації ще на пів року (до кінця 2025-го), якщо жодна зі сторін не висуватиме вимог призупинити її дію з тих чи інших причин.Тим часом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, що хоч унаслідок підписання цієї угоди "вантажні автоперевезення з України до ЄС та з ЄС в Україну і далі не потребуватимуть спеціальних дозволів", однак оновлена угода "передбачає також низку взаємних зобов'язань щодо наявності ліцензій на перевезення та маркування вантажівок".Перелік вимог і змін, котрі містить угода, оприлюднило міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.Підписана Угода містить кілька ключових змін. Вони стосуються як українських компаній, так і іноземних. Тобто всіх, хто виконує перевезення відповідно до Угоди. Йдеться про: маркування вантажівок, що виконують перевезення відповідно до Угоди; необхідність для всіх водіїв мати ліцензію на перевезення чи інші підтверджувальні документи під час виконання перевезення.Згідно з новою угодою, перевізники, що слідують порожніми за товарами, мають мати підтверджувальні документи на товари, які вони планують завозити. Також, оновлена Угода передбачає cтворення спеціальної робочої групи з представників України та ЄС для моніторингу виконання Угоди.Шмигаль зазначив, що "транспортний безвіз" уже посилив українську економіку. "За півтора року дії угоди Україна експортувала до ЄС товарів на 48 відсотків більше, ніж за аналогічний період до її підписання. Очікуємо на збереження цієї позитивної динаміки", - написав він у Telegram.Так само, за його словами, "безвіз" сприяє імпорту, який зріс на 44 відсотки. "Це, зокрема, товари й комплектування, що потрібні українським виробникам для налагодження виробничого процесу", - пояснив прем'єр.

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