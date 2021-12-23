У Луцьку безкоштовно вакцинуватимуть домашніх тварин

У Луцьку безкоштовно вакцинуватимуть домашніх тварин
В обласному центрі Волині з 21 червня діятиме низка пунктів, де безоплатно вацинуватимуть домашніх тварин від сказу.

Про це повідомили у Луцькій районній державній лікарні ветеринарної медицини.

Спеціалісти медзакладу будуть здійснювати вакцинацію домашніх тварин від сказу на території м. Луцька згідно з графіком:

- вул. Дружби Народів (парк) 21.06.2024 року 12-15 год;
- вул. Конякіна (біля школи № 11) 25.06.2024 року 12-14 год;
- вул. Кравчука (біля школи № 26) 26.06.2024 року 12-14 год;
- вул. Теремнівська (Теремнівські ставки) 27.06.2023 року 12-14 год;
- вул. Корольова, 10 (біля будинку культури) 28.06.2024 року 12-14 год;
- вул. Потебні, 50 (біля будинку) 01.07.2024 року 12-14 год;
- проспект Президента Грушевського, 4 (біля залізничного вокзалу) 02.07.2024 року 12-14 год;
- вул. Дубнівська, 32 (біля Правознавчого ліцею) 03.07.2024 року 12-14 год.

Здійснення вакцинації відбуватиметься безоплатно.

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Теги: Волинь, Луцьк, вакцинація, ветеринари
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