У Луцьку безкоштовно вакцинуватимуть домашніх тварин
Сьогодні, 21:57
В обласному центрі Волині з 21 червня діятиме низка пунктів, де безоплатно вацинуватимуть домашніх тварин від сказу.
Про це повідомили у Луцькій районній державній лікарні ветеринарної медицини.
Спеціалісти медзакладу будуть здійснювати вакцинацію домашніх тварин від сказу на території м. Луцька згідно з графіком:
- вул. Дружби Народів (парк) 21.06.2024 року 12-15 год;
- вул. Конякіна (біля школи № 11) 25.06.2024 року 12-14 год;
- вул. Кравчука (біля школи № 26) 26.06.2024 року 12-14 год;
- вул. Теремнівська (Теремнівські ставки) 27.06.2023 року 12-14 год;
- вул. Корольова, 10 (біля будинку культури) 28.06.2024 року 12-14 год;
- вул. Потебні, 50 (біля будинку) 01.07.2024 року 12-14 год;
- проспект Президента Грушевського, 4 (біля залізничного вокзалу) 02.07.2024 року 12-14 год;
- вул. Дубнівська, 32 (біля Правознавчого ліцею) 03.07.2024 року 12-14 год.
Здійснення вакцинації відбуватиметься безоплатно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Луцькій районній державній лікарні ветеринарної медицини.
Спеціалісти медзакладу будуть здійснювати вакцинацію домашніх тварин від сказу на території м. Луцька згідно з графіком:
- вул. Дружби Народів (парк) 21.06.2024 року 12-15 год;
- вул. Конякіна (біля школи № 11) 25.06.2024 року 12-14 год;
- вул. Кравчука (біля школи № 26) 26.06.2024 року 12-14 год;
- вул. Теремнівська (Теремнівські ставки) 27.06.2023 року 12-14 год;
- вул. Корольова, 10 (біля будинку культури) 28.06.2024 року 12-14 год;
- вул. Потебні, 50 (біля будинку) 01.07.2024 року 12-14 год;
- проспект Президента Грушевського, 4 (біля залізничного вокзалу) 02.07.2024 року 12-14 год;
- вул. Дубнівська, 32 (біля Правознавчого ліцею) 03.07.2024 року 12-14 год.
Здійснення вакцинації відбуватиметься безоплатно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині двох працівниць ТЦК підозрюють в отриманні хабаря
Сьогодні, 22:38
У Луцьку безкоштовно вакцинуватимуть домашніх тварин
Сьогодні, 21:57
Коли і де на Волині відключатимуть світло 21 червня. ГРАФІК
Сьогодні, 21:16
Як господарюють наймолодший та найстраший фермери Волині
Сьогодні, 20:41
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 червня
Сьогодні, 20:00