У Луцьку безкоштовно вакцинуватимуть домашніх тварин

В обласному центрі Волині з 21 червня діятиме низка пунктів, де безоплатно вацинуватимуть домашніх тварин від сказу.Про це повідомили у Луцькій районній державній лікарні ветеринарної медицини.Спеціалісти медзакладу будуть здійснювати вакцинацію домашніх тварин від сказу на території м. Луцька згідно з графіком:- вул. Дружби Народів (парк) 21.06.2024 року 12-15 год;- вул. Конякіна (біля школи № 11) 25.06.2024 року 12-14 год;- вул. Кравчука (біля школи № 26) 26.06.2024 року 12-14 год;- вул. Теремнівська (Теремнівські ставки) 27.06.2023 року 12-14 год;- вул. Корольова, 10 (біля будинку культури) 28.06.2024 року 12-14 год;- вул. Потебні, 50 (біля будинку) 01.07.2024 року 12-14 год;- проспект Президента Грушевського, 4 (біля залізничного вокзалу) 02.07.2024 року 12-14 год;- вул. Дубнівська, 32 (біля Правознавчого ліцею) 03.07.2024 року 12-14 год.Здійснення вакцинації відбуватиметься безоплатно.