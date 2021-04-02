На Волині двох працівниць ТЦК підозрюють в отриманні хабаря

На Волині двох працівниць ТЦК підозрюють в отриманні хабаря
На Волині двох працівників ТЦК та СП підозрюють у отриманні хабаря.

Про це повідомляють у Волинському обласному ТЦК та СП.

Начальником Другого відділу Володимир-Волинського РТЦК та СП було викрито в скоєнні незаконних дій працівників центру комплектування та проінформовано правоохоронні органи.

Завдяки наданій інформації, правоохоронцями повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди двом працівницям Другого відділу Володимир-Волинського РТЦК та СП.

За свої дії вони відповідатимуть згідно з чинним законодавством.

"З метою запобігання виникнення таких ситуацій, просимо громадян повідомляти про подібні факти та негайно звертатися до правоохоронних органів та на Call-центр Волинського ОТЦК та СП +38 (096) 057 43 70", - повідомляють у Волинському ОТЦК та СП.

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Теги: Волинь, ТЦК, хабар, злочин, підозра
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