На Волині двох працівниць ТЦК підозрюють в отриманні хабаря
Сьогодні, 22:38
На Волині двох працівників ТЦК та СП підозрюють у отриманні хабаря.
Про це повідомляють у Волинському обласному ТЦК та СП.
Начальником Другого відділу Володимир-Волинського РТЦК та СП було викрито в скоєнні незаконних дій працівників центру комплектування та проінформовано правоохоронні органи.
Завдяки наданій інформації, правоохоронцями повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди двом працівницям Другого відділу Володимир-Волинського РТЦК та СП.
За свої дії вони відповідатимуть згідно з чинним законодавством.
"З метою запобігання виникнення таких ситуацій, просимо громадян повідомляти про подібні факти та негайно звертатися до правоохоронних органів та на Call-центр Волинського ОТЦК та СП +38 (096) 057 43 70", - повідомляють у Волинському ОТЦК та СП.
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Про це повідомляють у Волинському обласному ТЦК та СП.
Начальником Другого відділу Володимир-Волинського РТЦК та СП було викрито в скоєнні незаконних дій працівників центру комплектування та проінформовано правоохоронні органи.
Завдяки наданій інформації, правоохоронцями повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди двом працівницям Другого відділу Володимир-Волинського РТЦК та СП.
За свої дії вони відповідатимуть згідно з чинним законодавством.
"З метою запобігання виникнення таких ситуацій, просимо громадян повідомляти про подібні факти та негайно звертатися до правоохоронних органів та на Call-центр Волинського ОТЦК та СП +38 (096) 057 43 70", - повідомляють у Волинському ОТЦК та СП.
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