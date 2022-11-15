Коли і де на Волині відключатимуть світло 21 червня. ГРАФІК
Сьогодні, 21:16
У п'ятницю 21 червня у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ).
НЕК «Укренерго» встановило ліміт споживання електричної енергії на території області з 00:00 до 24:00, - пише ПрАТ "Волиньобленерго".
У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.
Загальну тривалість відключень кожної черги можна побачити в останній колонці інтерактивного графіку. Початок застосувань ГПВ –16.05.2024.
У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.
Графіки можна знайти за ПОСИЛАННЯМ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
НЕК «Укренерго» встановило ліміт споживання електричної енергії на території області з 00:00 до 24:00, - пише ПрАТ "Волиньобленерго".
У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.
Загальну тривалість відключень кожної черги можна побачити в останній колонці інтерактивного графіку. Початок застосувань ГПВ –16.05.2024.
У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.
Графіки можна знайти за ПОСИЛАННЯМ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині двох працівниць ТЦК підозрюють в отриманні хабаря
Сьогодні, 22:38
У Луцьку безкоштовно вакцинуватимуть домашніх тварин
Сьогодні, 21:57
Коли і де на Волині відключатимуть світло 21 червня. ГРАФІК
Сьогодні, 21:16
Як господарюють наймолодший та найстраший фермери Волині
Сьогодні, 20:41
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 червня
Сьогодні, 20:00