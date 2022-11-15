Коли і де на Волині відключатимуть світло 21 червня. ГРАФІК

Коли і де на Волині відключатимуть світло 21 червня. ГРАФІК
У п'ятницю 21 червня у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ).

НЕК «Укренерго» встановило ліміт споживання електричної енергії на території області з 00:00 до 24:00, - пише ПрАТ "Волиньобленерго".

У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.

Загальну тривалість відключень кожної черги можна побачити в останній колонці інтерактивного графіку. Початок застосувань ГПВ –16.05.2024.

У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.

Графіки можна знайти за ПОСИЛАННЯМ.

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Теги: Волинь, Луцьк, електроенергія, ЛЕП, графік
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