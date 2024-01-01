Як господарюють наймолодший та найстраший фермери Волині

Олександр Богайчук із села Пожарки Луцького району. Хлопець займається фермерством уже три роки. А найстаршим — Роман Притолюк з Горохівської громади, який 40 років свого життя присвятив господарству.



З нагоди дня фермера, який відзначають в Україні 19 червня, про наймолодшого і найстаршого фермера розповідає



Наймолодший фермер з Волині

Олександр Богайчук заснував сімейне фермерське господарство у 21-річному віці. Зараз фермер обробляє понад 100 гектарів землі, де вирощує картоплю і сою.



Близько половини земель чоловік орендує у місцевих селян.



Як розповів Олександр Богайчук, планує збільшити земельний банк, кількість робочих місць та придбати трактор. Для останнього Олександр Богайчук працює над залученням мікрогранту на розвиток власного бізнесу через застосунок "ДІЯ".



Найстарший фермер з Волині



Роману Притолюку — 77 років. Із них 40 років свого життя він присвятив фермерській справі, 35 років очолював приватно-орендне підприємство у селі Мирне на Горохівщині.



У 2013 році чоловік заснував нове фермерське господарство у Горохівській громаді, яким нині опікується син господарника, Роман Притолюк-молодший.



В обробітку у фермерів 178 гектарів землі. На фермі розвивають тваринництво, зокрема утримують поголів’я великої рогатої худоби.



Довідково: 19 червня в Україні відзначають День фермера. Це – молоде свято, засноване лише 2020 року, за Указом Президента Володимира Зеленського. В області зареєстровано понад 700 фермерських господарств, це – 70% від усіх сільськогосподарських підприємств області. Активно розвиваються сімейні фермерські господарства без статусу юридичної особи. Наразі таких зареєстровано понад 100.

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