На переможців чекають подарунки: у Шацькій громаді оголосили конкурс на кращі фото краю
Сьогодні, 19:00
У Шацькій громаді оголосили конкурс на кращі фото Шацького краю «Місце краси та сили – природа 30 озер».
Взяти участь можуть усі охочі фотографи з України, пишуть на сайті громади.
"Конкурс націлений на розкриття вашого таланту, завдяки якому ваші роботи стануть справжніми перлинами нашого краю та будуть розміщені на туристичному сайті громади під назвою «Шацький край»", – йдеться в дописі.
Умови участі досить прості. Учасникам треба якнайкраще передати красу та різноманіття озер, природи Шацького краю у знімках. Кількість фото від одного автора не повинно перевищувати п'ять.
Фотороботи необхідна надіслати на електронну адресу: [email protected] з 20 червня по 3 липня, вказати ПІБ, контактні дані автора, прикріпити геолокацію місця на фото.
Переможця визначать шляхом набору найбільшої кількості лайків на фейсбук сторінці організатора: https://www.facebook.com/shsrada.gov.ua
Переможців буде троє. Перше місце – відпочинок на одну добу для двох у маєтку Nester House (село Світязь). Друге місце – сертифікат на вечерю на 1000 гривень у кафе "SEZON" (село Світязь). Третє місце – брендована продукція Шацького краю.
"Долучайтеся до творчого змагання та станьте частиною великої спільноти професіоналів та аматорів", – зазначають у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Взяти участь можуть усі охочі фотографи з України, пишуть на сайті громади.
"Конкурс націлений на розкриття вашого таланту, завдяки якому ваші роботи стануть справжніми перлинами нашого краю та будуть розміщені на туристичному сайті громади під назвою «Шацький край»", – йдеться в дописі.
Умови участі досить прості. Учасникам треба якнайкраще передати красу та різноманіття озер, природи Шацького краю у знімках. Кількість фото від одного автора не повинно перевищувати п'ять.
Фотороботи необхідна надіслати на електронну адресу: [email protected] з 20 червня по 3 липня, вказати ПІБ, контактні дані автора, прикріпити геолокацію місця на фото.
Переможця визначать шляхом набору найбільшої кількості лайків на фейсбук сторінці організатора: https://www.facebook.com/shsrada.gov.ua
Переможців буде троє. Перше місце – відпочинок на одну добу для двох у маєтку Nester House (село Світязь). Друге місце – сертифікат на вечерю на 1000 гривень у кафе "SEZON" (село Світязь). Третє місце – брендована продукція Шацького краю.
"Долучайтеся до творчого змагання та станьте частиною великої спільноти професіоналів та аматорів", – зазначають у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На переможців чекають подарунки: у Шацькій громаді оголосили конкурс на кращі фото краю
Сьогодні, 19:00
Героїнею дитячої книги стала військова з Волині
Сьогодні, 18:37
Румунія передає Україні свою систему ППО Patriot
Сьогодні, 18:11
У селі під Луцьком попрощалися з Героєм Володимиром Столярчуком
Сьогодні, 17:52