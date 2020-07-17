На переможців чекають подарунки: у Шацькій громаді оголосили конкурс на кращі фото краю





Взяти участь можуть усі охочі фотографи з України, пишуть на



"Конкурс націлений на розкриття вашого таланту, завдяки якому ваші роботи стануть справжніми перлинами нашого краю та будуть розміщені на туристичному сайті громади під назвою «Шацький край»", – йдеться в дописі.



Умови участі досить прості. Учасникам треба якнайкраще передати красу та різноманіття озер, природи Шацького краю у знімках. Кількість фото від одного автора не повинно перевищувати п'ять.



Фотороботи необхідна надіслати на електронну адресу:



Переможця визначать шляхом набору найбільшої кількості лайків на фейсбук сторінці організатора: https://www.facebook.com/shsrada.gov.ua



Переможців буде троє. Перше місце – відпочинок на одну добу для двох у маєтку Nester House (село Світязь). Друге місце – сертифікат на вечерю на 1000 гривень у кафе "SEZON" (село Світязь). Третє місце – брендована продукція Шацького краю.



"Долучайтеся до творчого змагання та станьте частиною великої спільноти професіоналів та аматорів", – зазначають у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Шацькій громаді оголосили конкурс на кращі фото Шацького краю «Місце краси та сили – природа 30 озер».Взяти участь можуть усі охочі фотографи з України, пишуть на сайті громади."Конкурс націлений на розкриття вашого таланту, завдяки якому ваші роботи стануть справжніми перлинами нашого краю та будуть розміщені на туристичному сайті громади під назвою «Шацький край»", – йдеться в дописі.Умови участі досить прості. Учасникам треба якнайкраще передати красу та різноманіття озер, природи Шацького краю у знімках. Кількість фото від одного автора не повинно перевищувати п'ять.Фотороботи необхідна надіслати на електронну адресу: [email protected] з 20 червня по 3 липня, вказати ПІБ, контактні дані автора, прикріпити геолокацію місця на фото.Переможця визначать шляхом набору найбільшої кількості лайків на фейсбук сторінці організатора: https://www.facebook.com/shsrada.gov.uaПереможців буде троє. Перше місце – відпочинок на одну добу для двох у маєтку Nester House (село Світязь). Друге місце – сертифікат на вечерю на 1000 гривень у кафе "SEZON" (село Світязь). Третє місце – брендована продукція Шацького краю."Долучайтеся до творчого змагання та станьте частиною великої спільноти професіоналів та аматорів", – зазначають у дописі.

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