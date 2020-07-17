На переможців чекають подарунки: у Шацькій громаді оголосили конкурс на кращі фото краю

На переможців чекають подарунки: у Шацькій громаді оголосили конкурс на кращі фото краю
У Шацькій громаді оголосили конкурс на кращі фото Шацького краю «Місце краси та сили – природа 30 озер».

Взяти участь можуть усі охочі фотографи з України, пишуть на сайті громади.

"Конкурс націлений на розкриття вашого таланту, завдяки якому ваші роботи стануть справжніми перлинами нашого краю та будуть розміщені на туристичному сайті громади під назвою «Шацький край»", – йдеться в дописі.

Умови участі досить прості. Учасникам треба якнайкраще передати красу та різноманіття озер, природи Шацького краю у знімках. Кількість фото від одного автора не повинно перевищувати п'ять.

Фотороботи необхідна надіслати на електронну адресу: [email protected] з 20 червня по 3 липня, вказати ПІБ, контактні дані автора, прикріпити геолокацію місця на фото.

Переможця визначать шляхом набору найбільшої кількості лайків на фейсбук сторінці організатора: https://www.facebook.com/shsrada.gov.ua

Переможців буде троє. Перше місце – відпочинок на одну добу для двох у маєтку Nester House (село Світязь). Друге місце – сертифікат на вечерю на 1000 гривень у кафе "SEZON" (село Світязь). Третє місце – брендована продукція Шацького краю.

"Долучайтеся до творчого змагання та станьте частиною великої спільноти професіоналів та аматорів", – зазначають у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Фотоконкурс, Шацька громада, Світязь, Фото
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На переможців чекають подарунки: у Шацькій громаді оголосили конкурс на кращі фото краю
Сьогодні, 19:00
На Харківщині російський військовий жорстоко зґвалтував місцеву жительку
Сьогодні, 19:00
Героїнею дитячої книги стала військова з Волині
Сьогодні, 18:37
Румунія передає Україні свою систему ППО Patriot
Сьогодні, 18:11
У селі під Луцьком попрощалися з Героєм Володимиром Столярчуком
Сьогодні, 17:52
Схожі новини
Магічний Світязь з висоти пташиного польоту Магічний Світязь з висоти пташиного польоту
17 липень, 2020, 15:55
Магічний захід сонця на озері Світязь. ФОТО Магічний захід сонця на озері Світязь. ФОТО
23 квітень, 2020, 12:53
Захопливі краєвиди безлюдного Світязю з висоти пташиного польоту. ФОТО Захопливі краєвиди безлюдного Світязю з висоти пташиного польоту. ФОТО
06 квітень, 2020, 12:12
Таємничий Світязь через об'єктив волинського фотографа Таємничий Світязь через об'єктив волинського фотографа
09 червень, 2019, 22:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На переможців чекають подарунки: у Шацькій громаді оголосили конкурс на кращі фото краю
Сьогодні, 19:00
 0
На Харківщині російський військовий жорстоко зґвалтував місцеву жительку
Сьогодні, 19:00
 0
Героїнею дитячої книги стала військова з Волині
Сьогодні, 18:37
 0
Румунія передає Україні свою систему ППО Patriot
Сьогодні, 18:11
 0
Огляд житлового комплексу Compass Center
Сьогодні, 17:55
 0
Медіа
відео
1/8