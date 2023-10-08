Героїнею дитячої книги стала військова з Волині

Героїнею дитячої книги стала військова з Волині
Захисниця з Луцька Майя Москвич стала героїнею дитячої книги «Це воює вона».

Про це пише Конкурент.

«Стала героїнею дитячої книжки. Моя історія подана у вигляді казки про «принцесу-воїна» і є однією з 26-ти історій про жінок, котрі долучилися до боротьби за Українську державу вже в сучасному світі
Автор ілюстрації Ярина Саєнко. Мені дуже подобається, нагадує старий кліп «Воїни світла» Ляпіса», – зазначила Майя Москвич.
Героїнею дитячої книги стала військова з Волині

Захисниця розповіла також, що перший примірник книги потрапив до рук її мами.

«Читали з бабусею і плакали, – радію, що їм сподобалось. Ще тішуся побачити на сторінках поруч посестер, з якими не один рік знайома. І взагалі, би я хотіла щоб про мене була написана якась історія, то саме дитяча і у форматі казки ) тому що моє життя якоюсь мірою казкове, пригодницьке, наповнене боротьбою, дивами і сенсами)», – поділилася Майя.

До слова, книга «Це воює вона» – збірка історій. Кожну історію писав окремий автор в своєму стилі. До кожної історії була намальована унікальна ілюстрація окремим автором.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: книги, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Харківщині російський військовий жорстоко зґвалтував місцеву жительку
Сьогодні, 19:00
На переможців чекають подарунки: у Шацькій громаді оголосили конкурс на кращі фото краю
Сьогодні, 19:00
Героїнею дитячої книги стала військова з Волині
Сьогодні, 18:37
Румунія передає Україні свою систему ППО Patriot
Сьогодні, 18:11
У селі під Луцьком попрощалися з Героєм Володимиром Столярчуком
Сьогодні, 17:52
Схожі новини
Знищена обстрілом миколаївська бібліотека отримала книги з Луцька Знищена обстрілом миколаївська бібліотека отримала книги з Луцька
08 жовтень, 2023, 18:46
Лучанка показала колекцію мініатюрних книг, яку збирала 15 років Лучанка показала колекцію мініатюрних книг, яку збирала 15 років
08 жовтень, 2023, 13:30
У Луцьку збирають книги та настільні ігри для бібліотеки у Миколаєві У Луцьку збирають книги та настільні ігри для бібліотеки у Миколаєві
28 вересень, 2023, 11:12
Луцькі бібліотеки отримали велику партію українських книг Луцькі бібліотеки отримали велику партію українських книг
27 вересень, 2023, 04:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На переможців чекають подарунки: у Шацькій громаді оголосили конкурс на кращі фото краю
Сьогодні, 19:00
 0
На Харківщині російський військовий жорстоко зґвалтував місцеву жительку
Сьогодні, 19:00
 0
Героїнею дитячої книги стала військова з Волині
Сьогодні, 18:37
 0
Румунія передає Україні свою систему ППО Patriot
Сьогодні, 18:11
 0
Огляд житлового комплексу Compass Center
Сьогодні, 17:55
 0
Медіа
відео
1/8