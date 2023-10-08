Героїнею дитячої книги стала військова з Волині
Сьогодні, 18:37
Захисниця з Луцька Майя Москвич стала героїнею дитячої книги «Це воює вона».
Про це пише Конкурент.
«Стала героїнею дитячої книжки. Моя історія подана у вигляді казки про «принцесу-воїна» і є однією з 26-ти історій про жінок, котрі долучилися до боротьби за Українську державу вже в сучасному світі
Автор ілюстрації Ярина Саєнко. Мені дуже подобається, нагадує старий кліп «Воїни світла» Ляпіса», – зазначила Майя Москвич.
Захисниця розповіла також, що перший примірник книги потрапив до рук її мами.
«Читали з бабусею і плакали, – радію, що їм сподобалось. Ще тішуся побачити на сторінках поруч посестер, з якими не один рік знайома. І взагалі, би я хотіла щоб про мене була написана якась історія, то саме дитяча і у форматі казки ) тому що моє життя якоюсь мірою казкове, пригодницьке, наповнене боротьбою, дивами і сенсами)», – поділилася Майя.
До слова, книга «Це воює вона» – збірка історій. Кожну історію писав окремий автор в своєму стилі. До кожної історії була намальована унікальна ілюстрація окремим автором.
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Про це пише Конкурент.
«Стала героїнею дитячої книжки. Моя історія подана у вигляді казки про «принцесу-воїна» і є однією з 26-ти історій про жінок, котрі долучилися до боротьби за Українську державу вже в сучасному світі
Автор ілюстрації Ярина Саєнко. Мені дуже подобається, нагадує старий кліп «Воїни світла» Ляпіса», – зазначила Майя Москвич.
Захисниця розповіла також, що перший примірник книги потрапив до рук її мами.
«Читали з бабусею і плакали, – радію, що їм сподобалось. Ще тішуся побачити на сторінках поруч посестер, з якими не один рік знайома. І взагалі, би я хотіла щоб про мене була написана якась історія, то саме дитяча і у форматі казки ) тому що моє життя якоюсь мірою казкове, пригодницьке, наповнене боротьбою, дивами і сенсами)», – поділилася Майя.
До слова, книга «Це воює вона» – збірка історій. Кожну історію писав окремий автор в своєму стилі. До кожної історії була намальована унікальна ілюстрація окремим автором.
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