У селі під Луцьком попрощалися з Героєм Володимиром Столярчуком

У селі Романів неподалік Луцька в останню дорогу провели молодого ГерояПро це у фейсбуці повідомила Підгайцівська сільрада.Сьогодні, 20 червня, Підгайцівська громада останню земну шану віддала мужньому воїну, захиснику України, який від початку повномасштабного вторгнення ворога пішов боронити рідну землю, Свободу і Незалежність Батьківщини.Майже рік Герой. Родина вірила, сподівалася, та дива не сталося.Володимир загинув під час ворожого танкового обстрілу позицій ЗСУ поблизу села Діброва Сєверодонецького району Луганської області.Зі всіма військовими почестями, у супроводі оркестру, велелюдною ходою Героя проводжали вулицями рідного Романова, де він жив та навчався у місцевій школі.Односельчани встелили шлях руху траурного кортежу квітами.На подвір'ї батьківського дому, куди Герой повернувся востаннє, священнослужителі здійснили чин похорону.Навколішки всі учасники процесії помолилися за душу спочилого Героя.Далі траурна процесія попрямувала до місця вічного спочинку Героя на кладовищі села Романів.Тіло Героя віддали землі у супроводі пострілів пошани та мелодії Гімну України.Священнослужителі, військовослужбовці висловили низький уклін, подяку батькам за подвиг сина, за виховання Героя, який віддав найдорожче - своє життя за Батьківщину і кожного з нас.