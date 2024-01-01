Румунія передає Україні свою систему ППО Patriot

Клаусом Йоханнісом вирішила передати Україні одну систему зенітно-ракетного комплексу Patriot для посилення протиповітряної оборони.



Про це повідомляє румунський телеканал



«Враховуючи значне погіршення безпекової ситуації в Україні внаслідок постійних і масованих нападів росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, особливо на енергетичний сектор, а також регіональні наслідки цієї ситуації, в тому числі на безпеку Румунії, у тісній координації разом із союзниками члени Ради вирішили подарувати Україні систему Patriot», — йдеться у заяві CSAT.



Тепер Румунія вестиме переговори із США та союзниками, аби отримати взамін подібну або еквівалентну систему ППО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Румунська Вища рада національної оборони (CSAT) під час засідання на чолі з президентом країнивирішилазенітно-ракетного комплексу Patriot для посилення протиповітряної оборони.Про це повідомляє румунський телеканал Digi 24 «Враховуючи значне погіршення безпекової ситуації в Україні внаслідок постійних і масованих нападів росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, особливо на енергетичний сектор, а також регіональні наслідки цієї ситуації, в тому числі на безпеку Румунії, у тісній координації разом із союзниками члени Ради вирішили подарувати Україні систему Patriot», — йдеться у заяві CSAT.Тепер Румунія вестиме переговори із США та союзниками, аби отримати взамін подібну або еквівалентну систему ППО.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію