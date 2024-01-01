Румунія передає Україні свою систему ППО Patriot
Сьогодні, 18:11
Румунська Вища рада національної оборони (CSAT) під час засідання на чолі з президентом країни Клаусом Йоханнісом вирішила передати Україні одну систему зенітно-ракетного комплексу Patriot для посилення протиповітряної оборони.
Про це повідомляє румунський телеканал Digi 24.
«Враховуючи значне погіршення безпекової ситуації в Україні внаслідок постійних і масованих нападів росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, особливо на енергетичний сектор, а також регіональні наслідки цієї ситуації, в тому числі на безпеку Румунії, у тісній координації разом із союзниками члени Ради вирішили подарувати Україні систему Patriot», — йдеться у заяві CSAT.
Тепер Румунія вестиме переговори із США та союзниками, аби отримати взамін подібну або еквівалентну систему ППО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє румунський телеканал Digi 24.
«Враховуючи значне погіршення безпекової ситуації в Україні внаслідок постійних і масованих нападів росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, особливо на енергетичний сектор, а також регіональні наслідки цієї ситуації, в тому числі на безпеку Румунії, у тісній координації разом із союзниками члени Ради вирішили подарувати Україні систему Patriot», — йдеться у заяві CSAT.
Тепер Румунія вестиме переговори із США та союзниками, аби отримати взамін подібну або еквівалентну систему ППО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Героїнею дитячої книги стала військова з Волині
Сьогодні, 18:37
Румунія передає Україні свою систему ППО Patriot
Сьогодні, 18:11
У селі під Луцьком попрощалися з Героєм Володимиром Столярчуком
Сьогодні, 17:52
Вручення медалей випускникам у Луцьку: як це було
Сьогодні, 17:26