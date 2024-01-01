Румунія передає Україні свою систему ППО Patriot

Румунія передає Україні свою систему ППО Patriot
Румунська Вища рада національної оборони (CSAT) під час засідання на чолі з президентом країни Клаусом Йоханнісом вирішила передати Україні одну систему зенітно-ракетного комплексу Patriot для посилення протиповітряної оборони.

Про це повідомляє румунський телеканал Digi 24.

«Враховуючи значне погіршення безпекової ситуації в Україні внаслідок постійних і масованих нападів росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, особливо на енергетичний сектор, а також регіональні наслідки цієї ситуації, в тому числі на безпеку Румунії, у тісній координації разом із союзниками члени Ради вирішили подарувати Україні систему Patriot», — йдеться у заяві CSAT.

Тепер Румунія вестиме переговори із США та союзниками, аби отримати взамін подібну або еквівалентну систему ППО.

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Теги: військова допомога, Україна
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