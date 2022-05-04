Вручення медалей випускникам у Луцьку: як це було

Вручення медалей випускникам у Луцьку: як це було
Сьогодні, 20 червня, на Театральному майдані Луцька відбулося урочисте вручення медалей випускникам місцевих шкіл.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

Сотні учнів зібралися на центральній площі, щоб отримати заслужені нагороди за високі досягнення у навчанні, активну участь в олімпіадах, конкурсах та шкільному житті. Цьогоріч золоті і срібні медалі отримали 245 найуспішніших і найстаранніших учнів, з них 209 — золотих та 36 срібних.
Вручення медалей випускникам у Луцьку: як це було
Вручення медалей випускникам у Луцьку: як це було

Привітати їх із першою сходинкою дорослого життя прийшли представники влади, директори шкіл, батьки, друзі, а також педагоги, які вкладали у своїх учнів знання та виховували їх саме такими, якими вони стали.
Вручення медалей випускникам у Луцьку: як це було
Вручення медалей випускникам у Луцьку: як це було

На початку церемонії відбулася хвилина мовчання, присвячена тим, хто віддав своє життя, захищаючи Україну від російських агресорів, адже завдяки мужності та самовідданості українських воїнів ми можемо стояти тут.
Вручення медалей випускникам у Луцьку: як це було

Ця подія стала не лише важливим актом визнання зусиль учнів, а й свідченням їхньої сили духу та волі до навчання, навіть у найважчі часи.

Вручення медалей випускникам у Луцьку: як це було
Вручення медалей випускникам у Луцьку: як це було
Вручення медалей випускникам у Луцьку: як це було



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Теги: урочистості, Луцьк
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