Через відключення світла існує загроза спалахів гепатиту та холери, – Ляшко

Через відключення світла існує загроза спалахів гепатиту та холери, – Ляшко
Через відключення електроенергії та перебої з водопостачанням існує ризик спалахів інфекційних захворювань, як-от вірусний гепатит А, гастроентероколіт і, ймовірно, холера.

Про це розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в інтерв’ю BBC, пише Громадське.

Міністр пояснив, що часто, коли вимикають світло, також зникає і вода. Однак зупинка водопостачання на тривалий термін, а потім його запуск може призводити до того, що водний шлях передання інфекційних проб може вийти на перше місце.

Він також додав, що при проблемах зі світлом та водою загрожують ті інфекційні хвороби, які передаються при недотриманні «банальних» норм гігієни, як-от через невимиті руки або фрукти.

«Це гепатити, і та сама холера. Це ботулізм — немає електрики, виникають порушення умов зберігання. Це все може призводити до появи інфекційних захворювань або харчових отруєнь», — пояснив Ляшко.

Зокрема, і минулого року, і цього року вже фіксували випадки спалаху вірусного гепатиту А, який пов'язаний із водою.

«Є гастроентероколіти невстановленої етіології, ще щось. Випадків холери, слава Богу, немає. Але потенційно система вже розуміє, що розпочався епідемічний сезон», — розповів міністр.

Він зауважив, що центри контролю профілактики та комунальні служби працюють в інтенсивному режимі, щоб запобігати поширенню інфекції.

За словами Ляшка, нині ситуація «не менш критична», ніж коли минулого року росіяни підірвали Каховську ГЕС і були побоювання щодо спалаху інфекційних хвороб.

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Теги: світло, вода, хвороби
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