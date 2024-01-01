У центрі Луцька – аварія за участю двох маршруток





Про це пише «



Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 20 червня, близько 16 години. Два транспортні засоби отримали механічні ушкодження. В однієї маршрутки розтрощена ліва фара, а в іншої помітні подряпини на кузові.



Ймовірно, один з водіїв намагався заїхати на зупинку, але не дотримався дистанції та зачепив іншу маршрутку.



Про постраждалих інформації поки немає.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На центральній вулиці обласного центру Волині – проспекті Волі – зіткнулись дві маршрутки.Про це пише « Конкурент ».Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 20 червня, близько 16 години. Два транспортні засоби отримали механічні ушкодження. В однієї маршрутки розтрощена ліва фара, а в іншої помітні подряпини на кузові.Ймовірно, один з водіїв намагався заїхати на зупинку, але не дотримався дистанції таПро постраждалих інформації поки немає.Деталі – згодом.

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