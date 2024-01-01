У центрі Луцька – аварія за участю двох маршруток
Сьогодні, 17:07
На центральній вулиці обласного центру Волині – проспекті Волі – зіткнулись дві маршрутки.
Про це пише «Конкурент».
Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 20 червня, близько 16 години. Два транспортні засоби отримали механічні ушкодження. В однієї маршрутки розтрощена ліва фара, а в іншої помітні подряпини на кузові.
Ймовірно, один з водіїв намагався заїхати на зупинку, але не дотримався дистанції та зачепив іншу маршрутку.
Про постраждалих інформації поки немає.
Деталі – згодом.
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Про це пише «Конкурент».
Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 20 червня, близько 16 години. Два транспортні засоби отримали механічні ушкодження. В однієї маршрутки розтрощена ліва фара, а в іншої помітні подряпини на кузові.
Ймовірно, один з водіїв намагався заїхати на зупинку, але не дотримався дистанції та зачепив іншу маршрутку.
Про постраждалих інформації поки немає.
Деталі – згодом.
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