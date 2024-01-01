Ухилянт із Одеси влаштував маскарад «бабуся-стайл»

Ухилянт із Одеси влаштував маскарад «бабуся-стайл»
Квітчаста хустка, окуляри, відповідне вбрання, навіть картата сумка – винахідливий одесит вжив максимальних заходів маскування «під бабусю», аби дістатися у прикордоння.

Втім, його задумка зазнала невдачі, псевдобабусю викрили ще під час прямування до місця призначення потягом, повідомляє у фейсбуці Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Зокрема під час перевірочних заходів пасажирів потяга «Київ – Ужгород» оперативні співробітники Чопського прикордонного загону виявили в одному з вагонів підозрілу особу. Вдягнена у жіночий одяг, вона усе ж нагадувала за зовнішнім виглядом чоловіка. На вимогу правоохоронців надати документи, «бабуся» відповіла, що не має при собі жодних. Коли ж «ряженого» викрили, він зізнався, що замаскувався під літню жінку, аби непоміченим дістатися спершу Ужгорода, а потім – українсько-словацького кордону.

Прикордонники встановили, що це уже друга така спроба правопорушника. Попереднього разу, на початку червня, його затримали за спробу незаконного перетинання кордону на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби «Ужгород». Чоловік тоді склав собі маршрут до держрубежу за онлайн картами, однак не встиг ним скористатися. У ході проведення перевірочних заходів його затримав прикордонний наряд.

Цього разу одесит діяв за тим же планом, дещо "удосконаленим", проте знову попався.

Його доставили у прикордонний підрозділ та склали щодо затриманого адміністративно-процесуальні документи за ч.2 ст.204 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». За вчинене йому доведеться відповідати перед судом.



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Теги: ухилянт, кордон
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