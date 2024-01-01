Ціни на Волині: за місяць суттєво здешевшали огірки, але фрукти подорожчали
Сьогодні, 16:10
За місяць ціни на споживчих ринках області зросли на 0,4%. Загалом від початку року їжа та напої на Волині здорожчали на 2%.
За даними обласного управління статистики, у травні найбільше здорожчали фрукти — на 6,7%. Також зросла ціна на цибулю, моркву, буряк і картоплю, пише Суспільне.
Окрім фруктів і овочів на Волині здорожчала кисломолочна продукція, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, продукти переробки зернових. Ціни на макарони піднялися на 1,3%, на соняшникову олію — на 1,2%.
Водночас, кажуть в управлінні статистики, на споживчих ринках області суттєво знизилися ціни на огірки (на 49,5%), яйця (на 16,4%), помідори (на 11,5%). Подешевшали також м'ясо птиці, рис, сметана, цукор, сири, молоко та масло.
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За даними обласного управління статистики, у травні найбільше здорожчали фрукти — на 6,7%. Також зросла ціна на цибулю, моркву, буряк і картоплю, пише Суспільне.
Окрім фруктів і овочів на Волині здорожчала кисломолочна продукція, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, продукти переробки зернових. Ціни на макарони піднялися на 1,3%, на соняшникову олію — на 1,2%.
Водночас, кажуть в управлінні статистики, на споживчих ринках області суттєво знизилися ціни на огірки (на 49,5%), яйця (на 16,4%), помідори (на 11,5%). Подешевшали також м'ясо птиці, рис, сметана, цукор, сири, молоко та масло.
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