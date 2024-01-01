Розширили коло осіб, які можуть отримати допомогу в разі загибелі військового

Розширили коло осіб, які можуть отримати допомогу в разі загибелі військового
Кабмін розширив коло осіб, які мають право на одержання одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця.

Про це у телеграмі повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Відтепер офіційно закріплюється право військовослужбовця самостійно вказати в особистому розпорядженні коло осіб, які отримають право на одержання одноразової грошової допомоги згідно визначених ним часток цієї допомоги у відсотках.

Розширено коло осіб, які матимуть право на одержання одноразової грошової допомоги:

• жінка (чоловік), які проживали з військовослужбовцем без реєстрації шлюбу;
• онуки загиблого військовослужбовця, за умови, що їх батьки померли;
• діти, народжені після загибелі військовослужбовця.

Встановлено порядок розподілу часток одноразової грошової допомоги у разі відмови однієї з осіб, яка має право на допомогу, від отримання своєї частки. Також постанова Кабміну заборонила відмову від отримання одноразової грошової допомоги від імені малолітніх, неповнолітніх дітей загиблої (померлої) особи, а також недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена.

Окрім того доповнено перелік випадків, за яких виплата одноразової грошової допомоги не здійснюється.

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Теги: загиблі, війна
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