На Харківщині російський військовий жорстоко зґвалтував місцеву жительку

Російському військовому, якиймешканку Харківщини, повідомлено про підозру.Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру військовослужбовцю збройних сил рф у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).За даними слідства, підозрюваний входив до 18-ї гвардійської мотострілецької Інстербурзької Червонопрапорної, ордена Суворова дивізії – тактичного з’єднання Берегових військ військово-морського флоту рф.У липні 2022 року він разом з іншими військовими зс рф захопили частину Харківської області.Під час перебування території в окупації російський військовий побачив місцеву мешканку, яка рухалась автодорогою на велосипеді зі сторони Куп’янська на Харківщині.Підозрюваний, діючи умисно та погрожуючи зброєю, зґвалтував жінку. Насильницькі дії сексуального характеру супроводжувалися нанесенням тілесних ушкоджень. У потерпілої виявлено перелом носових кісток зі зміщенням та забої по всьому тілу.Досудове розслідування – ГСУ Нацполіції України.