На Харківщині російський військовий жорстоко зґвалтував місцеву жительку

На Харківщині російський військовий жорстоко зґвалтував місцеву жительку
Російському військовому, який під час окупації зґвалтував мешканку Харківщини, повідомлено про підозру.

Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру військовослужбовцю збройних сил рф у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, підозрюваний входив до 18-ї гвардійської мотострілецької Інстербурзької Червонопрапорної, ордена Суворова дивізії – тактичного з’єднання Берегових військ військово-морського флоту рф.
На Харківщині російський військовий жорстоко зґвалтував місцеву жительку

У липні 2022 року він разом з іншими військовими зс рф захопили частину Харківської області.

Під час перебування території в окупації російський військовий побачив місцеву мешканку, яка рухалась автодорогою на велосипеді зі сторони Куп’янська на Харківщині.

Підозрюваний, діючи умисно та погрожуючи зброєю, зґвалтував жінку. Насильницькі дії сексуального характеру супроводжувалися нанесенням тілесних ушкоджень. У потерпілої виявлено перелом носових кісток зі зміщенням та забої по всьому тілу.

Досудове розслідування – ГСУ Нацполіції України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: злочин, окупанти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На переможців чекають подарунки: у Шацькій громаді оголосили конкурс на кращі фото краю
Сьогодні, 19:00
На Харківщині російський військовий жорстоко зґвалтував місцеву жительку
Сьогодні, 19:00
Героїнею дитячої книги стала військова з Волині
Сьогодні, 18:37
Румунія передає Україні свою систему ППО Patriot
Сьогодні, 18:11
У селі під Луцьком попрощалися з Героєм Володимиром Столярчуком
Сьогодні, 17:52
Схожі новини
Росіяни продовжують використовувати заборонені засоби ведення війни Росіяни продовжують використовувати заборонені засоби ведення війни
24 травень, 14:24
Вбив цивільного і закопав у лісі на Київщині: загарбник отримав 12 років тюрми Вбив цивільного і закопав у лісі на Київщині: загарбник отримав 12 років тюрми
17 квітень, 14:11
Російські військові викрали, зґвалтували і викинули у лісосмузі матір двох дітей на Запоріжжі Російські військові викрали, зґвалтували і викинули у лісосмузі матір двох дітей на Запоріжжі
03 квітень, 18:03
Російський офіцер на Харківщині вбив жінку, бо розмовляла українською Російський офіцер на Харківщині вбив жінку, бо розмовляла українською
02 квітень, 18:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На переможців чекають подарунки: у Шацькій громаді оголосили конкурс на кращі фото краю
Сьогодні, 19:00
 0
На Харківщині російський військовий жорстоко зґвалтував місцеву жительку
Сьогодні, 19:00
 0
Героїнею дитячої книги стала військова з Волині
Сьогодні, 18:37
 0
Румунія передає Україні свою систему ППО Patriot
Сьогодні, 18:11
 0
Огляд житлового комплексу Compass Center
Сьогодні, 17:55
 0
Медіа
відео
1/8