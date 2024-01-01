Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 червня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.



Температура по області вночі 9-14°, вдень 22-27°, в Луцьку вночі 11-13°, вдень 24-26°.



Температура води в річці Стир 23°, в озері Світязь 21°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 21 червня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.Температура по області вночі 9-14°, вдень 22-27°, в Луцьку вночі 11-13°, вдень 24-26°.Температура води в річці Стир 23°, в озері Світязь 21°.

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