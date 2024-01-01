У ліцеї на Волині відкрили меморіальні дошки загиблим воїнам-випускникам. ФОТО

У ліцеї на Волині відкрили меморіальні дошки загиблим воїнам-випускникам. ФОТО
20 червня у Володимирському ліцеї №3 відбулась урочиста церемонія відкриття меморіальних дощок на честь 18 колишніх учнів та випускників закладу освіти, які загинули чи померли, захищаючи Україну від ворога.

Про це повідомляють у Володимирській міській раді.

На фасаді ліцею поруч із табличками на честь Дмитра Колєснікова, Віктора Хмелецького та Ігоря Балабоскіна, загиблих у перші роки російсько-української війни, тепер імена воїнів-захисників: Олександра Савюка, Артура Фацинця, Віктора Панасюка, Вячеслава Черкова, Сергія Гребенюка, Олега Митошопа, Сергія Засадка, Олександра Семенчука, Андрія Богданова, Олександра Гнатюка, Дмитра Адамовича, Сергія Протасова, Сергія Подкопаєва, Володимира Пухальського, Віктора Авраменка, Юліана Гимона, Юрія Чауса, Валерія Борсука.

На шкільному подвір’ї зібрались рідні, близькі захисників, колектив ліцею, представники місцевої влади, духовенство, командування військових частин, а також РТЦК та СП.
У ліцеї на Волині відкрили меморіальні дошки загиблим воїнам-випускникам. ФОТО

Пам’ять усіх воїнів, які у різні роки навчались у ліцеї №3, вшанували хвилиною мовчання, гімн України виконав військовий оркестр 14-ї ОМБр ім. князя Романа Великого.
У ліцеї на Волині відкрили меморіальні дошки загиблим воїнам-випускникам. ФОТО

Учні ліцею зачитали коротку біографічну довідку про кожного полеглого на війні захисника, на честь яких встановили пам’ятні дошки. Освятив меморіальні знаки та зачитав молитву за упокій душ воїнів настоятель храму Віри, Надії, Любові та матері їх Софії отець Євген.
У ліцеї на Волині відкрили меморіальні дошки загиблим воїнам-випускникам. ФОТО

Міський голова Ігор Пальонка, звертаючись до присутніх на заході, зазначив, що пам’ятати подвиг новітніх Героїв – це святий обов’язок кожного українця: “Усі полеглі захисники, які поповнили військо Небесного Легіону, житимуть доти, доки ми пам’ятатимемо про них”.

Наприкінці заходу відбулось покладання квітів та запалених лампадок до меморіальних дощок Героїв України.


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Теги: Волинь, Україна, війна, пам'ять, меморіальні дошки
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