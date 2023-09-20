Волинська лікарня отримала від Чехії обладнання на 17 мільйонів гривень. ВІДЕО

У Волинській обласній лікарні відбулася зустріч колективу з Генеральним консулом Чеської республіки у Львовіта його заступником консуломПриводом стала допомога клініці медичним обладнанням для хірургічних залів, - повідомляють у медзакладі.Завдяки сприянню іноземних дипломатів, у розпорядженні лікарів обласної лікарні тепер 5 операційних столів «VIVAXOT»-02: два із них багатофункціональні, а також нейрохірургічний, оснащений мікроскопом, судинний та урологічний, 3 біполярні електрокоагулятори із генераторами, 10 хірургічних світильників із стельовою підвіскою «SPR 10»-1 ( із них 7 двокупольних та 3 однокупольні). Це лампи LED, вони енергоощадні, мобільніші й безтіньові, із сенсорним пультом. У них можна регулювати температуру освітлення та яскравість. Столи з розширеним функціоналом, на колесах, тому можна підлаштувати розташування, пацієнта покласти в зручному для хірурга положенні. Технічні можливості дозволяють регулювати висоту й нахил у 4 площинах.Загальна вартість обладнання сягнула майже 17 мільйонів гривень."Така допомога особливо цінна в час війни, коли потік хворих, зокрема військовослужбовців із важкими пораненнями, зріс у рази, а хірурги зіткнулися з багатьма новими викликами. З’явилася потреба в більш потужному устаткуванні, освітленні, новітніх операційних столах", - розповів директор Волинської обласної лікарні Олександр Дудар.Ініціативу допомогти закладу виявив сам Генкосул Девід Нови. Він звернувся з цієї ідеєю до голови обласної ради, який і зв’язав дипломатів із клінікою, розповів очільник вищого органу місцевого самоврядування. Девідові Нови провели коротку екскурсію лікарнею, коли він наочно переконався, що все обладнання, яке за його сприяння отримала Волинська обласна лікарня, уже задіяне під час операцій. Тож висловив задоволення від започаткованої співпраці.«Ми дуже раді, що змогли сприяти в наданні Волинській обласній лікарні сучасного медичного обладнання, тому що вважаємо: треба підтримувати й тилові регіони, не тільки східні, а й західні». Олександр Дудар вручив гостям пам’ятні грамоти.