СБУ затримала двох блогерів, які «засвітили» позиції ЗСУ у різних регіонах

СБУ затримала двох блогерів, які «засвітили» позиції ЗСУ у різних регіонах
Служба безпеки затримала двох блогерів, які поширювали у соцмережах локації бойових позицій та переміщення Сил оборони.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Один із фігурантів проживає у Запоріжжі та адмініструє власний Телеграм-канал з аудиторією майже 140 тис. користувачів.

Для «розкручування» інформресурсу чоловік опублікував відео, на якому було видно розташування вогневої позиції ЗСУ в Куп’янському районі Харківщини.

Також він оприлюднив на своєму Телеграм-каналі відеозапис, де видно оборонні лінії українських військ у районі Роботиного на Запоріжжі.

Крім того блогер «залив» трансляцію переміщення бронетехніки і артсистем в одному із регіонів України.

Співробітники СБУ затримали фігуранта на гарячому, коли він збирався викласти у мережу нову «порцію» забороненого контенту.

Завдяки оперативному реагуванню Служби безпеки було завчасно проведено комплексні заходи для убезпечення локацій українських захисників.

Інший фігурант – мешканець Вінниччини, який відзняв політ бойового гелікоптера ЗСУ і виклав відповідне відео з прив’язкою до геолокації у Фейсбук.

Потім він намагався «розігнати» відеозйомку у місцевих Телеграм-каналах для популяризації власної сторінки у соцмережі.

Співробітники СБУ своєчасно викрили фігуранта і запобігли поширенню забороненого контенту.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї в Україну, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

СБУ вкотре наголошує на забороні знімати та оприлюднювати відео і фото про діяльність Сил оборони і наслідки ворожих обстрілів.

Публікація таких фото- і відеоматеріалів у мережі «Інтернет» розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській, Запорізькій та Вінницькій областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: інтернет, хайп
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Наступ з білорусі»: ru-пропаганда хоче викликати паніку
Сьогодні, 12:20
46-річний волинянин скоїв наїзд на патрульного, протягнувши його кілька метрів
Сьогодні, 12:02
СБУ затримала двох блогерів, які «засвітили» позиції ЗСУ у різних регіонах
Сьогодні, 11:44
У Луцьку напали на військовослужбовців ТЦК
Сьогодні, 11:26
Понад 1000 окупантів знищили захисники за добу
Сьогодні, 11:10
Схожі новини
Через тренд у TikTok кияни штурмували ботанічний сад Через тренд у TikTok кияни штурмували ботанічний сад
04 травень, 16:59
Ютуб-блогер зі США заради переглядів влаштував авіатрощу Ютуб-блогер зі США заради переглядів влаштував авіатрощу
05 грудень, 2023, 14:23
СБУ та ФБР ліквідували міжнародну мережу хакерів у 8 країнах СБУ та ФБР ліквідували міжнародну мережу хакерів у 8 країнах
30 травень, 13:43
Китайські хакери зламали сервери міноборони Британії Китайські хакери зламали сервери міноборони Британії
07 травень, 11:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Воїни звільняли Херсонську та Запорізьку області: в ОК «Захід» прокоментували напад на працівників ТЦК у Луцьку
Сьогодні, 12:27
 0
«Наступ з білорусі»: ru-пропаганда хоче викликати паніку
Сьогодні, 12:20
 0
46-річний волинянин скоїв наїзд на патрульного, протягнувши його кілька метрів
Сьогодні, 12:02
 0
СБУ затримала двох блогерів, які «засвітили» позиції ЗСУ у різних регіонах
Сьогодні, 11:44
 0
Кафе, що допомагає місту. Розмова із менеджеркою проєкту misto.cafe Анастасією Гулітою
Сьогодні, 11:30
 0
Медіа
відео
1/8