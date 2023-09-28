46-річний волинянин скоїв наїзд на патрульного, протягнувши його кілька метрів

У Ковелі слідчі оголосили підозру фігуранту, який скоїв наїзд на патрульного.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Інцидент трапився зранку 20 червня у Ковелі. Екіпаж патрульної поліції почав переслідувати водія на BMW, оскільки автомобіль перебував в орієнтуванні як такий, що раніше скоїв ДТП і покинув місце події. Поліцейські подавали звукові та світлові сигнали про зупинку, та керманич не реагував. Через кілька десятків секунд він наблизився до будинку, де проживає, та очікував, поки відчиняться механічні ворота. Тим часом патрульні намагались зупинити руху транспортного засобу, однак водій проігнорував це та скоїв наїзд на правоохоронця, протягнувши кілька метрів.Урешті, був затриманий поліцейськими відповідно до ст. 208 КПК України. Патрульний отримав легкі тілесні ушкодження.За умисне заподіяння ушкоджень правоохоронцю при виконанні ним службових обов’язків 46-річному фігуранту сьогодні оголосили про підозру за ч.2 ст.345 Кримінального Кодексу, за процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури. За це йому може загрожувати обмеження або позбавлення волі до 5 років. Затриманий вже має кримінальний шлейф: був судимий за умисне вбивство та наркозлочини.Розслідування триває.