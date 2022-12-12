Волинянина вдруге засудили за вбивство людини
Сьогодні, 13:33
Волинянин удруге відбуватиме покарання за спричинену ним смерть людини.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Володимирської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 48-річним жителем Володимира умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).
Доведено, що над ранок 24 червня 2022 року нетверезий чоловік на власній земельній ділянці жорстоко побив, а також душив 76-річного сусіда, спричинивши смерть.
Зауважимо, що раніше чоловік уже відбував покарання у виді позбавлення волі за те, що побив людину до смерті.
Своєї винуватості у скоєному волинянин не визнав, проте її було доведено зібраними під час розслідування доказами.
Суд призначив йому покарання у виді 12 років позбавлення волі.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Володимирської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 48-річним жителем Володимира умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).
Доведено, що над ранок 24 червня 2022 року нетверезий чоловік на власній земельній ділянці жорстоко побив, а також душив 76-річного сусіда, спричинивши смерть.
Зауважимо, що раніше чоловік уже відбував покарання у виді позбавлення волі за те, що побив людину до смерті.
Своєї винуватості у скоєному волинянин не визнав, проте її було доведено зібраними під час розслідування доказами.
Суд призначив йому покарання у виді 12 років позбавлення волі.
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