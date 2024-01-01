Світанок на фронті: вражаючі фото від волинської бригади

Світанок на фронті: вражаючі фото від волинської бригади
У мережі опублікували ефектні світлини, як на фронті бійці волинської 14-її окремої механізованої бригади імені князі Романа Великого зустрічають світанок.

Про це у телеграмі повідомила військова частина.

«Як ви зустрічаєте світанок? Бо Князівські воїни ось так: вогняно; драйвово й красиво! Але це навряд чи сподобалося ворогу… А тому – ще більше вибухово-вогняної краси!» - йдеться у дописі.

Світанок на фронті: вражаючі фото від волинської бригади
Світанок на фронті: вражаючі фото від волинської бригади
Світанок на фронті: вражаючі фото від волинської бригади
Світанок на фронті: вражаючі фото від волинської бригади
Світанок на фронті: вражаючі фото від волинської бригади
Світанок на фронті: вражаючі фото від волинської бригади

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Теги: 14 бригада, Володимир, наближають перемогу
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