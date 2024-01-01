Світанок на фронті: вражаючі фото від волинської бригади





Про це у телеграмі повідомила військова частина.



«Як ви зустрічаєте світанок? Бо Князівські воїни ось так: вогняно; драйвово й красиво! Але це навряд чи сподобалося ворогу… А тому – ще більше вибухово-вогняної краси!» - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мережі опублікували ефектні світлини, як на фронті бійці волинської 14-її окремої механізованої бригади імені князі Романа Великого зустрічають світанок.Про це у телеграмі повідомила військова частина.«Як ви зустрічаєте світанок? Бо Князівські воїни ось так: вогняно; драйвово й красиво! Але це навряд чи… А тому – ще більше вибухово-вогняної краси!» - йдеться у дописі.

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