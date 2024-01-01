Напад на військових ТЦК під Луцьком: подробиці від поліції

розпилила газовий балончик на військовослужбовців ТЦК у селі Липини під Луцьком.



Інцидент трапився вранці 21 червня, повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.



У лічені години особу правопорушника поліцейські встановили. Ним виявився мешканець Луцького району.



Під час виконання службових обов’язків працівниками ТЦК двоє молодиків не надали документів для перевірки, один з них розпилив балончик в обличчя військових та зник з місця події.



Наразі в його діях вбачаються ознаки правопорушення, передбачені ч.2 ст.350 Кримінального Кодексу України – умисне заподіяння легкого тілесного ушкодження службовій особі. Покарання за це – обмеження або позбавлення волі до 5 років.



Всі детальні обставини продовжують встановлювати співробітники поліції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники поліції оперативно встановили особу, якау селі Липини під Луцьком.Інцидент трапився вранці 21 червня, повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.У лічені години особу правопорушника поліцейські встановили. Ним виявився мешканець Луцького району.Під час виконання службових обов’язків працівниками ТЦК двоє молодиків не надали документів для перевірки, один з них розпилив балончик в обличчя військових таНаразі в його діях вбачаються ознаки правопорушення, передбачені ч.2 ст.350 Кримінального Кодексу України – умисне заподіяння легкого тілесного ушкодження службовій особі. Покарання за це – обмеження або позбавлення волі до 5 років.Всі детальні обставини продовжують встановлювати співробітники поліції.

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