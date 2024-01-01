Напад на військових ТЦК під Луцьком: подробиці від поліції

Напад на військових ТЦК під Луцьком: подробиці від поліції
Працівники поліції оперативно встановили особу, яка розпилила газовий балончик на військовослужбовців ТЦК у селі Липини під Луцьком.

Інцидент трапився вранці 21 червня, повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.

У лічені години особу правопорушника поліцейські встановили. Ним виявився мешканець Луцького району.

Під час виконання службових обов’язків працівниками ТЦК двоє молодиків не надали документів для перевірки, один з них розпилив балончик в обличчя військових та зник з місця події.

Наразі в його діях вбачаються ознаки правопорушення, передбачені ч.2 ст.350 Кримінального Кодексу України – умисне заподіяння легкого тілесного ушкодження службовій особі. Покарання за це – обмеження або позбавлення волі до 5 років.

Всі детальні обставини продовжують встановлювати співробітники поліції.

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Теги: ТЦК, Волинь
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