Напад на військових ТЦК під Луцьком: подробиці від поліції
Сьогодні, 16:14
Працівники поліції оперативно встановили особу, яка розпилила газовий балончик на військовослужбовців ТЦК у селі Липини під Луцьком.
Інцидент трапився вранці 21 червня, повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.
У лічені години особу правопорушника поліцейські встановили. Ним виявився мешканець Луцького району.
Під час виконання службових обов’язків працівниками ТЦК двоє молодиків не надали документів для перевірки, один з них розпилив балончик в обличчя військових та зник з місця події.
Наразі в його діях вбачаються ознаки правопорушення, передбачені ч.2 ст.350 Кримінального Кодексу України – умисне заподіяння легкого тілесного ушкодження службовій особі. Покарання за це – обмеження або позбавлення волі до 5 років.
Всі детальні обставини продовжують встановлювати співробітники поліції.
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Інцидент трапився вранці 21 червня, повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.
У лічені години особу правопорушника поліцейські встановили. Ним виявився мешканець Луцького району.
Під час виконання службових обов’язків працівниками ТЦК двоє молодиків не надали документів для перевірки, один з них розпилив балончик в обличчя військових та зник з місця події.
Наразі в його діях вбачаються ознаки правопорушення, передбачені ч.2 ст.350 Кримінального Кодексу України – умисне заподіяння легкого тілесного ушкодження службовій особі. Покарання за це – обмеження або позбавлення волі до 5 років.
Всі детальні обставини продовжують встановлювати співробітники поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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Напад на військових ТЦК під Луцьком: подробиці від поліції
Сьогодні, 16:14