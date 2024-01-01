Розтратив зерна на понад 3,4 мільйона: на Волині судитимуть працівника зерносховища

Розтратив належне державі зерно на суму понад 3,4 мільйона гривень – судитимуть працівника зерносховища на Волині.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення начальником дільниці філії Акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» службового підроблення та розтрати чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.За даними слідства, попри обов’язок здійснювати відповідальне зберігання зерна АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», що знаходилось у сховищі у місті Володимирі на Волині, матеріально відповідальна працівник без відома власника та належного обліку відпустив невідомим особам зерно пшениці, кукурудзи та вівса на суму 3,4 мільйона гривень.Аби приховати факт розтрати, посадовець видавав неправдиві офіційні документи.відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.