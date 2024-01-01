Словацьке міноборони позивається до суду через передачу винищувачів Україні

Словацьке міноборони позивається до суду через передачу винищувачів Україні
Міноборони Словаччини подає позов до суду через передачу Україні у березні 2023 року винищувачів МіГ-29 і комплектуючі зенітно-ракетних комплексів «Куб».

Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

Представник міноборони Ігор Меліхер заявив, що відомство вбачає в рішенні експремʼєра Едуарда Гегера та ексміністра оборони Ярослава Надя кримінальний злочин. Їм закидають диверсію, перевищення службових повноважень та зловживання обовʼязками, що поставило під загрозу обороноздатність країни.

Головний аргумент — уряд Едуарда Гегера, який розпорядився передати Україні МіГ-29, був перехідним, а тому мав обмежені повноваження.

Україна офіційно отримала від Словаччини 13 винищувачів МіГ-29 та компоненти до ЗРК «Куб». Передачу завершили у квітні 2023 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: політика, світ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку почали безплатно вакцинувати домашніх тварин від сказу
Сьогодні, 18:12
Україна здобула першу перемогу на Євро-2024
Сьогодні, 17:55
Словацьке міноборони позивається до суду через передачу винищувачів Україні
Сьогодні, 17:29
У селі під Луцьком попрощалися з Героєм Миколою Генелюком
Сьогодні, 17:08
Розтратив зерна на понад 3,4 мільйона: на Волині судитимуть працівника зерносховища
Сьогодні, 16:46
Схожі новини
РНБО: путін кинув виклик Китаю РНБО: путін кинув виклик Китаю
Сьогодні, 15:17
Україна та ЄС завершили роботу над гарантіями безпеки Україна та ЄС завершили роботу над гарантіями безпеки
19 червень, 18:21
путін їде на поклін до Кім Чен Ина путін їде на поклін до Кім Чен Ина
18 червень, 12:25
Захищати Саміт миру у Швейцарії будуть 4 тисячі військових Захищати Саміт миру у Швейцарії будуть 4 тисячі військових
04 червень, 12:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку почали безплатно вакцинувати домашніх тварин від сказу
Сьогодні, 18:12
 0
Україна здобула першу перемогу на Євро-2024
Сьогодні, 17:55
 0
Словацьке міноборони позивається до суду через передачу винищувачів Україні
Сьогодні, 17:29
 0
У селі під Луцьком попрощалися з Героєм Миколою Генелюком
Сьогодні, 17:08
 0
Розтратив зерна на понад 3,4 мільйона: на Волині судитимуть працівника зерносховища
Сьогодні, 16:46
 0
Медіа
відео
1/8