Словацьке міноборони позивається до суду через передачу винищувачів Україні
Сьогодні, 17:29
Міноборони Словаччини подає позов до суду через передачу Україні у березні 2023 року винищувачів МіГ-29 і комплектуючі зенітно-ракетних комплексів «Куб».
Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Представник міноборони Ігор Меліхер заявив, що відомство вбачає в рішенні експремʼєра Едуарда Гегера та ексміністра оборони Ярослава Надя кримінальний злочин. Їм закидають диверсію, перевищення службових повноважень та зловживання обовʼязками, що поставило під загрозу обороноздатність країни.
Головний аргумент — уряд Едуарда Гегера, який розпорядився передати Україні МіГ-29, був перехідним, а тому мав обмежені повноваження.
Україна офіційно отримала від Словаччини 13 винищувачів МіГ-29 та компоненти до ЗРК «Куб». Передачу завершили у квітні 2023 року.
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Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Представник міноборони Ігор Меліхер заявив, що відомство вбачає в рішенні експремʼєра Едуарда Гегера та ексміністра оборони Ярослава Надя кримінальний злочин. Їм закидають диверсію, перевищення службових повноважень та зловживання обовʼязками, що поставило під загрозу обороноздатність країни.
Головний аргумент — уряд Едуарда Гегера, який розпорядився передати Україні МіГ-29, був перехідним, а тому мав обмежені повноваження.
Україна офіційно отримала від Словаччини 13 винищувачів МіГ-29 та компоненти до ЗРК «Куб». Передачу завершили у квітні 2023 року.
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