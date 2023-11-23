Україна здобула першу перемогу на Євро-2024

На Євро-2024 збірна України у вольовому протистоянні зуміла перемогти словаків із рахунком 2:1.Про це йдеться в онлайнтрансляції матчу.Першими у матчі пропустили українці. На 17-й хвилині подачу з флангу замкнув, який відкрив рахунок у матчі.На 28-й хвилинівіддав пас на, який прибрав, але удар заблокував інший захисник Словаччини.Ще за шість хвилин збірна України створила відразу декілька небезпечних моментів у воріт суперника, алевлучив у штангу.Зрівняти рахунок вдалося на 56-й хвилині.лише вдруге забив за збірну України. Вперше півзахисник відзначився у відборі на чемпіонат світу-2022 у грі проти Франції.А на 80-й хвилині збірна України забила другий гол у матчі. Микола Шапаренко закинув вперед на, а форвард проштовхнув м'яч повз кіпера словаківНагадаємо, у першому турі збірна Українивід національної команди Румунії на груповому етапі чемпіонату Європи.