Україна здобула першу перемогу на Євро-2024
Сьогодні, 17:55
На Євро-2024 збірна України у вольовому протистоянні зуміла перемогти словаків із рахунком 2:1.
Про це йдеться в онлайнтрансляції матчу.
Першими у матчі пропустили українці. На 17-й хвилині подачу з флангу замкнув Іван Шранц, який відкрив рахунок у матчі.
На 28-й хвилині Мудрик віддав пас на Довбика, який прибрав Шкриняра, але удар заблокував інший захисник Словаччини.
Ще за шість хвилин збірна України створила відразу декілька небезпечних моментів у воріт суперника, але Тимчик влучив у штангу.
Зрівняти рахунок вдалося на 56-й хвилині. Шапаренко лише вдруге забив за збірну України. Вперше півзахисник відзначився у відборі на чемпіонат світу-2022 у грі проти Франції.
А на 80-й хвилині збірна України забила другий гол у матчі. Микола Шапаренко закинув вперед на Романа Яремчука, а форвард проштовхнув м'яч повз кіпера словаків Дубравку.
Нагадаємо, у першому турі збірна України зазнала гучної поразки від національної команди Румунії на груповому етапі чемпіонату Європи.
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Про це йдеться в онлайнтрансляції матчу.
Першими у матчі пропустили українці. На 17-й хвилині подачу з флангу замкнув Іван Шранц, який відкрив рахунок у матчі.
На 28-й хвилині Мудрик віддав пас на Довбика, який прибрав Шкриняра, але удар заблокував інший захисник Словаччини.
Ще за шість хвилин збірна України створила відразу декілька небезпечних моментів у воріт суперника, але Тимчик влучив у штангу.
Зрівняти рахунок вдалося на 56-й хвилині. Шапаренко лише вдруге забив за збірну України. Вперше півзахисник відзначився у відборі на чемпіонат світу-2022 у грі проти Франції.
А на 80-й хвилині збірна України забила другий гол у матчі. Микола Шапаренко закинув вперед на Романа Яремчука, а форвард проштовхнув м'яч повз кіпера словаків Дубравку.
Нагадаємо, у першому турі збірна України зазнала гучної поразки від національної команди Румунії на груповому етапі чемпіонату Європи.
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