Україна здобула першу перемогу на Євро-2024

Україна здобула першу перемогу на Євро-2024
На Євро-2024 збірна України у вольовому протистоянні зуміла перемогти словаків із рахунком 2:1.

Про це йдеться в онлайнтрансляції матчу.

Першими у матчі пропустили українці. На 17-й хвилині подачу з флангу замкнув Іван Шранц, який відкрив рахунок у матчі.

На 28-й хвилині Мудрик віддав пас на Довбика, який прибрав Шкриняра, але удар заблокував інший захисник Словаччини.

Ще за шість хвилин збірна України створила відразу декілька небезпечних моментів у воріт суперника, але Тимчик влучив у штангу.

Зрівняти рахунок вдалося на 56-й хвилині. Шапаренко лише вдруге забив за збірну України. Вперше півзахисник відзначився у відборі на чемпіонат світу-2022 у грі проти Франції.

А на 80-й хвилині збірна України забила другий гол у матчі. Микола Шапаренко закинув вперед на Романа Яремчука, а форвард проштовхнув м'яч повз кіпера словаків Дубравку.

Нагадаємо, у першому турі збірна України зазнала гучної поразки від національної команди Румунії на груповому етапі чемпіонату Європи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: футбол, збірна Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку почали безплатно вакцинувати домашніх тварин від сказу
Сьогодні, 18:12
Україна здобула першу перемогу на Євро-2024
Сьогодні, 17:55
Словацьке міноборони позивається до суду через передачу винищувачів Україні
Сьогодні, 17:29
У селі під Луцьком попрощалися з Героєм Миколою Генелюком
Сьогодні, 17:08
Розтратив зерна на понад 3,4 мільйона: на Волині судитимуть працівника зерносховища
Сьогодні, 16:46
Схожі новини
Євро-2024: Україна програла румунам 0:3 Євро-2024: Україна програла румунам 0:3
17 червень, 18:02
Назвали суперника збірної України у кваліфікації Євро-2024 Назвали суперника збірної України у кваліфікації Євро-2024
23 листопад, 2023, 14:08
Гол Ярмоленка не врятував: збірна України програла італійцям Гол Ярмоленка не врятував: збірна України програла італійцям
12 вересень, 2023, 23:57
Кварцяний поїде на Євро-2024 зі збірною України Кварцяний поїде на Євро-2024 зі збірною України
26 травень, 19:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку почали безплатно вакцинувати домашніх тварин від сказу
Сьогодні, 18:12
 0
Україна здобула першу перемогу на Євро-2024
Сьогодні, 17:55
 0
Словацьке міноборони позивається до суду через передачу винищувачів Україні
Сьогодні, 17:29
 0
У селі під Луцьком попрощалися з Героєм Миколою Генелюком
Сьогодні, 17:08
 0
Розтратив зерна на понад 3,4 мільйона: на Волині судитимуть працівника зерносховища
Сьогодні, 16:46
 0
Медіа
відео
1/8