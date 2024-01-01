На Волині зросла кількість випадків сальмонельозу

зафіксували 25 випадків сальмонельозу. Найчастіше збудником інфекції був домашній майонез та домашні яйця.



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Як розповіли в обласному Центрі контролю та профілактики хвороб, торік у цей же період було зареєстровано 18 випадків сальмонельозу.



Епідеміологи додали, що цього року вже обстеження понад 800 осередків гострих кишкових інфекцій, в тому числі і сальмонельозу. Також було зроблено майже 5 тисяч мікробіологічних досліджень.



Що таке сальмонельоз і його симптоми



Сальмонельоз — це інфекційне захворювання, яке викликає бактерія роду Salmonella. Інфікування часто відбувається через м’ясо-молочні та рибні продукти. У воді збудник зберігаються до 5 місяців, у м’ясі – близько 2-4 місяців (у замороженому — 6 місяців). У молочних продуктах сальмонели живуть теж досить довго (молоко — 20 днів, кефір — до 2 місяців, вершкове масло — до 4 місяців, твердий сир — до року).



Симптоми сальмонельозу: підвищення температури, головний біль, слабкість, нездужання, біль в животі, нудота, блювання та діарея.



Як уберегтися від сальмонельозу



При купівлі, кажуть епідеміологи, слід відокремлювати сиру їжу від готової — окремо тримайте сире м’ясо, птицю і морепродукти. Для обробки сирих продуктів слід користуватися окремим кухонним приладдям, зокрема, ножами і обробними дошками.



Також епідеміологи радять відмовитися від вживання сирих яєць, напівсирої яєчні і домашнього майонезу з сирими яйцями. Гусячі та качині яйця можна використовувати лише в тісто.



Овочі та фрукти перед вживанням у сирому вигляді бажано обробляти окропом. Воду, яка теж може мати збудник сальмонельозу, потрібно пити лише із перевірених джерел.



У разі появи перших симптомів кишкового захворювання епідеміологи просять не займатися самолікуванням, а звертатися до лікаря.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За п'ять місяців 2024 року на Волині. Найчастіше збудником інфекції був домашній майонез та домашні яйця.Про це пише Суспільне Як розповіли в обласному Центрі контролю та профілактики хвороб, торік у цей же період було зареєстровано 18 випадків сальмонельозу.Епідеміологи додали, що цього року вже обстеження понад 800 осередків гострих кишкових інфекцій, в тому числі і сальмонельозу. Також було зроблено майже 5 тисяч мікробіологічних досліджень.Сальмонельоз — це інфекційне захворювання, яке викликає бактерія роду Salmonella. Інфікування часто відбувається через м’ясо-молочні та рибні продукти. У воді збудник зберігаються до 5 місяців, у м’ясі – близько 2-4 місяців (у замороженому — 6 місяців). У молочних продуктах сальмонели живуть теж досить довго (молоко — 20 днів, кефір — до 2 місяців, вершкове масло — до 4 місяців, твердий сир — до року).Симптоми сальмонельозу: підвищення температури, головний біль, слабкість, нездужання, біль в животі, нудота, блювання та діарея.При купівлі, кажуть епідеміологи, слід відокремлювати сиру їжу від готової — окремо тримайте сире м’ясо, птицю і морепродукти. Для обробки сирих продуктів слід користуватися окремим кухонним приладдям, зокрема, ножами і обробними дошками.Також епідеміологи радять відмовитися від вживання сирих яєць, напівсирої яєчні і домашнього майонезу з сирими яйцями. Гусячі та качині яйця можна використовувати лише в тісто.Овочі та фрукти перед вживанням у сирому вигляді бажано обробляти окропом. Воду, яка теж може мати збудник сальмонельозу, потрібно пити лише із перевірених джерел.У разі появи перших симптомів кишкового захворювання епідеміологи просять не займатися самолікуванням, а звертатися до лікаря.

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