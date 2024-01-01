На Волині зросла кількість випадків сальмонельозу

На Волині зросла кількість випадків сальмонельозу
За п'ять місяців 2024 року на Волині зафіксували 25 випадків сальмонельозу. Найчастіше збудником інфекції був домашній майонез та домашні яйця.

Про це пише Суспільне.

Як розповіли в обласному Центрі контролю та профілактики хвороб, торік у цей же період було зареєстровано 18 випадків сальмонельозу.

Епідеміологи додали, що цього року вже обстеження понад 800 осередків гострих кишкових інфекцій, в тому числі і сальмонельозу. Також було зроблено майже 5 тисяч мікробіологічних досліджень.

Що таке сальмонельоз і його симптоми

Сальмонельоз — це інфекційне захворювання, яке викликає бактерія роду Salmonella. Інфікування часто відбувається через м’ясо-молочні та рибні продукти. У воді збудник зберігаються до 5 місяців, у м’ясі – близько 2-4 місяців (у замороженому — 6 місяців). У молочних продуктах сальмонели живуть теж досить довго (молоко — 20 днів, кефір — до 2 місяців, вершкове масло — до 4 місяців, твердий сир — до року).

Симптоми сальмонельозу: підвищення температури, головний біль, слабкість, нездужання, біль в животі, нудота, блювання та діарея.

Як уберегтися від сальмонельозу

При купівлі, кажуть епідеміологи, слід відокремлювати сиру їжу від готової — окремо тримайте сире м’ясо, птицю і морепродукти. Для обробки сирих продуктів слід користуватися окремим кухонним приладдям, зокрема, ножами і обробними дошками.

Також епідеміологи радять відмовитися від вживання сирих яєць, напівсирої яєчні і домашнього майонезу з сирими яйцями. Гусячі та качині яйця можна використовувати лише в тісто.

Овочі та фрукти перед вживанням у сирому вигляді бажано обробляти окропом. Воду, яка теж може мати збудник сальмонельозу, потрібно пити лише із перевірених джерел.

У разі появи перших симптомів кишкового захворювання епідеміологи просять не займатися самолікуванням, а звертатися до лікаря.


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Теги: лікарі, хвороба
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