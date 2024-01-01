Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 червня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Мінлива хмарність. Вночі без опадів. У другій половині дня короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 5-10 м/с, вдень шквали 15-20 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 29-31°.



Область



Мінлива хмарність. Вночі без опадів. У другій половині дня короткочасний дощ, місцями значний дощ, гроза, подекуди град. Вітер західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 26-31°.



Температура води в річці Стир 22°, в озері Світязь 21°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 22 червня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Вночі без опадів. У другій половині дня короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 5-10 м/с, вдень шквали 15-20 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 29-31°.Мінлива хмарність. Вночі без опадів. У другій половині дня короткочасний дощ, місцями значний дощ, гроза, подекуди град. Вітер західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 26-31°.Температура води в річці Стир 22°, в озері Світязь 21°.

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