Як діятимуть графіки відключень світла на Волині 22 червня: деталі
Сьогодні, 21:16
У суботу, 22 червня, обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень електрики на всій території України.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго" у Telegram.
Споживання буде обмежуватися в період з 16:00 до 24:00. При цьому з 18:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим.
«Причина - наслідки масованих ударів росіян по енергооб'єктах», - зазначено в повідомленні компанії.
В "Укренерго" додали, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.
На сайті "Волиньобленерго" опублікували графіки на завтра.
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Про це повідомляє пресслужба "Укренерго" у Telegram.
Споживання буде обмежуватися в період з 16:00 до 24:00. При цьому з 18:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим.
«Причина - наслідки масованих ударів росіян по енергооб'єктах», - зазначено в повідомленні компанії.
В "Укренерго" додали, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.
На сайті "Волиньобленерго" опублікували графіки на завтра.
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