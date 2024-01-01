Як діятимуть графіки відключень світла на Волині 22 червня: деталі

Як діятимуть графіки відключень світла на Волині 22 червня: деталі
У суботу, 22 червня, обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень електрики на всій території України.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго" у Telegram.

Споживання буде обмежуватися в період з 16:00 до 24:00. При цьому з 18:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим.

«Причина - наслідки масованих ударів росіян по енергооб'єктах», - зазначено в повідомленні компанії.

В "Укренерго" додали, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

На сайті "Волиньобленерго" опублікували графіки на завтра.
Як діятимуть графіки відключень світла на Волині 22 червня: деталі


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як діятимуть графіки відключень світла на Волині 22 червня: деталі
Сьогодні, 21:16
Скільки коштує відпочинок на Гряді: подробиці
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 червня
Сьогодні, 20:00
Три дні розміновували шлях до авто із загиблим цивільним на Харківщині
Сьогодні, 19:00
На Волині зросла кількість випадків сальмонельозу
Сьогодні, 18:38
Схожі новини
Як 20 червня відключатимуть світло на Волині за графіками: подробиці Як 20 червня відключатимуть світло на Волині за графіками: подробиці
19 червень, 21:03
Відключення світла 17 червня на Волині: стало відомо, коли діятимуть графіки Відключення світла 17 червня на Волині: стало відомо, коли діятимуть графіки
16 червень, 21:04
Графіки діятимуть довше: повідомили, коли відключатимуть світло на Волині 15 червня Графіки діятимуть довше: повідомили, коли відключатимуть світло на Волині 15 червня
15 червень, 09:15
У Луцьку та на Волині вимикатимуть електроенергію 14 червня: оприлюднено графіки У Луцьку та на Волині вимикатимуть електроенергію 14 червня: оприлюднено графіки
13 червень, 20:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як діятимуть графіки відключень світла на Волині 22 червня: деталі
Сьогодні, 21:16
 0
Скільки коштує відпочинок на Гряді: подробиці
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 червня
Сьогодні, 20:00
 0
Три дні розміновували шлях до авто із загиблим цивільним на Харківщині
Сьогодні, 19:00
 0
На Волині зросла кількість випадків сальмонельозу
Сьогодні, 18:38
 0
Медіа
відео
1/8