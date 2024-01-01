Як діятимуть графіки відключень світла на Волині 22 червня: деталі

У суботу, 22 червня, обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень електрики на всій території України.Про це повідомляє пресслужба "Укренерго" у Telegram.Споживання буде обмежуватися в період з 16:00 до 24:00. При цьому з 18:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим.«Причина - наслідки масованих ударів росіян по енергооб'єктах», - зазначено в повідомленні компанії.В "Укренерго" додали, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.На сайті "Волиньобленерго" опублікували графіки на завтра.