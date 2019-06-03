Скільки коштує відпочинок на Гряді: подробиці





Урочище розташоване на узбережжі озера Світязь з його північної сторони. Довжина берегової лінії озера вздовж урочища становить близько 3 км. Кілька років тому, Гряда була одним з найулюбленіших місць відпочинку для туристів та асоціювалась з пансіонатами, базами відпочинку, вечірками та дискотеками. Однак, останнім часом на урочищі Гряда стало спокійніше, тому такий відпочинок компонує частіше дружнім компаніям, сімейним та закоханим парам.



Урочище Гряда пропонує різноманітні варіанти проживання, що задовольнять будь-який смак та бюджет. Тут ви знайдете затишні будиночки, комфортні котеджі, а також місця для кемпінгу та наметів.



Журналісти сайту новин Луцька та Волині



Приблизні ціни на проживання:



Котеджі: від 800 до 2500 грн за добу в залежності від умов та сезону.



Будиночки: від 500 до 1200 грн за добу.



Кемпінг та намети: від 150 до 300 грн за добу.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Урочище Гряда – це одне з найкрасивіших і найпопулярніших місць для відпочинку на Шацьких озерах. Розташоване на березі найбільшого озера Світязь, урочище приваблює туристів чистою водою, мальовничими пейзажами та спокійною атмосферою.Урочище розташоване на узбережжі озера Світязь з його північної сторони. Довжина берегової лінії озера вздовж урочища становить близько 3 км. Кілька років тому, Гряда була одним з найулюбленіших місць відпочинку для туристів та асоціювалась з пансіонатами, базами відпочинку, вечірками та дискотеками. Однак, останнім часом на урочищі Гряда стало спокійніше, тому такий відпочинок компонує частіше дружнім компаніям, сімейним та закоханим парам.Урочище Гряда пропонує різноманітні варіанти проживання, що задовольнять будь-який смак та бюджет. Тут ви знайдете затишні будиночки, комфортні котеджі, а також місця для кемпінгу та наметів.Журналісти сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» переглянули різні варіанти розміщення і орієнтовні ціни на проживання там.Приблизні ціни на проживання:Котеджі: від 800 до 2500 грн за добу в залежності від умов та сезону.Будиночки: від 500 до 1200 грн за добу.Кемпінг та намети: від 150 до 300 грн за добу.

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