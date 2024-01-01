Три дні розміновували шлях до авто із загиблим цивільним на Харківщині
Сьогодні, 19:00
Столичні вибухотехніки упродовж трьох днів розміновували шлях до авто із загиблим чоловіком, який на Харківщині підірвався на ворожій протитанковій міні.
Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.
Із заявою про зникнення співмешканця до правоохоронців звернулася жителька Ізюмщини. Для його розшуку поліцейські застосували літальний дрон, за допомогою якого виявили в полі пошкоджений вибухом транспортний засіб.
Вибухотехніки поліції Києва, які наразі працюють у зведеному загоні на Харківщині, протягом трьох днів розміновували шлях до автівки, щоб дістати тіло 34-річного загиблого водія.
Коли прохід став безпечним, співробітники поліції спільно із залученими службами дістали тіло загиблого.
Загалом під час робіт на цій ділянці спеціалісти вже виявили близько 100 протитанкових мін ТМ-62.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.
Із заявою про зникнення співмешканця до правоохоронців звернулася жителька Ізюмщини. Для його розшуку поліцейські застосували літальний дрон, за допомогою якого виявили в полі пошкоджений вибухом транспортний засіб.
Вибухотехніки поліції Києва, які наразі працюють у зведеному загоні на Харківщині, протягом трьох днів розміновували шлях до автівки, щоб дістати тіло 34-річного загиблого водія.
Коли прохід став безпечним, співробітники поліції спільно із залученими службами дістали тіло загиблого.
Загалом під час робіт на цій ділянці спеціалісти вже виявили близько 100 протитанкових мін ТМ-62.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 червня
Сьогодні, 20:00
Три дні розміновували шлях до авто із загиблим цивільним на Харківщині
Сьогодні, 19:00
На Волині зросла кількість випадків сальмонельозу
Сьогодні, 18:38
У Луцьку почали безплатно вакцинувати домашніх тварин від сказу
Сьогодні, 18:12
Україна здобула першу перемогу на Євро-2024
Сьогодні, 17:55