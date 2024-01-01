Три дні розміновували шлях до авто із загиблим цивільним на Харківщині

Столичні вибухотехніки упродовж трьох днівдо авто із загиблим чоловіком, який на Харківщині підірвався на ворожій протитанковій міні.Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.Із заявою про зникнення співмешканця до правоохоронців звернулася жителька Ізюмщини. Для його розшуку поліцейські застосували літальний дрон, за допомогою якого виявили в полі пошкоджений вибухом транспортний засіб.Вибухотехніки поліції Києва, які наразі працюють у зведеному загоні на Харківщині, протягом трьох днів розміновували шлях до автівки, щоб дістати тіло 34-річного загиблого водія.Коли прохід став безпечним, співробітники поліції спільно із залученими службами дістали тіло загиблого.Загалом під час робіт на цій ділянці спеціалісти вже виявили близько 100 протитанкових мін ТМ-62.