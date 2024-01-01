У Луцьку почали безплатно вакцинувати домашніх тварин від сказу

У Луцьку почали безплатно вакцинувати домашніх тварин від сказу
Ветеринари ГУ Держпродспоживслужби з 21 червня до 3 липня чергуватимуть у визначених місцях, куди можна приводити своїх домашніх улюбленців.

Про це пише телеграмканал misto.media.

Перед вакцинацією тварин оглядають, якщо у них є ветеринарні паспорти – вносять туди дані, розповіли у пресслужбі відомства.

У п’ятницю, 21 червня, ветеринари працювали з 12:00 до 15:00 на бульварі Дружби народів.

Де і коли чергуватимуть ще:

— вул. Конякіна (біля школи №11) – 25 червня, 12:00-14:00;
— вул. Кравчука (біля школи №26) – 26 червня, 12:00-14:00;
— вул. Теремнівська (Теремнівські ставки) – 27 червня, 12:00-14:00;
— вул. Корольова, 10 (біля будинку культури) – 28 червня, 12:00-14:00;
— вул. Потебні, 50 (біля будинку) – 1 липня, 12:00-14:00;
— просп. Президента Грушевського, 4 (біля залізничного вокзалу) – 2 липня, 12:00-14:00;
— вул. Дубнівська, 32 (біля юридичного ліцею) – 3 липня, 12:00-14:00.

Торік у межах такої ініціативи спеціалісти районних державних лікарень ветеринарної медицини на Волині вакцинували 168 543 тварини (70 501 кота і 95 631 собаку).

Наразі, інформують у Держпродспоживслужбі, у Луцьку ситуація зі сказом контрольована.

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Теги: тварини, Волинь
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