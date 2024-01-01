Помер Герой з Волині Віталій Кушнірчук

Віталій Кушнірчук, житель Ковельської громади, 16 червня отримав важке поранення на Херсонському напрямку, 20 червня він помер у лікарні міста Одеса.



Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.



Захисник України мобілізувався у перший день повномасштабної війни, служив у 100 та 112 бригадах ТРО.



Прощання із Героєм відбудеться у суботу, 22 червня.







15:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;

хода до центру міста після завершення служби;

16:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).

Поховають Героя на Алеї почесних поховань міського кладовища.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Воїн, сержант, житель Ковельської громади, 16 червня отримав важке поранення на Херсонському напрямку, 20 червня він помер у лікарні міста Одеса.Про це повідомив Ковельський міський головаЗахисник України мобілізувався у перший день повномасштабної війни, служив у 100 та 112 бригадах ТРО.Прощання із Героєм відбудеться у суботу, 22 червня.15:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;хода до центру міста після завершення служби;16:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).Поховають Героя на Алеї почесних поховань міського кладовища.

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