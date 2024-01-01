Помер Герой з Волині Віталій Кушнірчук
Сьогодні, 21:56
Воїн, сержант Віталій Кушнірчук, житель Ковельської громади, 16 червня отримав важке поранення на Херсонському напрямку, 20 червня він помер у лікарні міста Одеса.
Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Захисник України мобілізувався у перший день повномасштабної війни, служив у 100 та 112 бригадах ТРО.
Прощання із Героєм відбудеться у суботу, 22 червня.
15:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
хода до центру міста після завершення служби;
16:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).
Поховають Героя на Алеї почесних поховань міського кладовища.
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Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Захисник України мобілізувався у перший день повномасштабної війни, служив у 100 та 112 бригадах ТРО.
Прощання із Героєм відбудеться у суботу, 22 червня.
15:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
хода до центру міста після завершення служби;
16:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).
Поховають Героя на Алеї почесних поховань міського кладовища.
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