ПриватБанк тимчасово припиняє всі платежі: в чому причина
Сьогодні, 22:44
ПриватБанк повідомив, що у ніч проти суботи 22 червня операції з картками будуть "на паузі" з 00:00 до 07:00 години.
Про це повідомили в Telegram-каналі фінансової установи.
У повідомленні йдеться, що банк проводить планові регламентні роботи процесингового центру, щоб збільшити потужності та безпеку обробки зростаючих обсягів операцій із платіжними картками.
"У період проведення робіт 22 червня з 00:05 і до 07:00 години ранку, банк тимчасово призупинить проведення операцій з картками. Аналогічний "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку", – – попередили клієнтів.
У Приват Банку пояснили, що процесинговий центр щогодини обробляє у середньому до 3 млн операцій з картками, але у нічний час їх кількість зменшується. Тому зазвичай регламентні роботи проводяться саме вночі, коли більшість клієнтів не здійснюють операцій.
Клієнтів банку попросили спланувати свої дії і зробити заплановані на нічний час платежі заздалегідь, чи відкласти їх кілька годин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в Telegram-каналі фінансової установи.
У повідомленні йдеться, що банк проводить планові регламентні роботи процесингового центру, щоб збільшити потужності та безпеку обробки зростаючих обсягів операцій із платіжними картками.
"У період проведення робіт 22 червня з 00:05 і до 07:00 години ранку, банк тимчасово призупинить проведення операцій з картками. Аналогічний "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку", – – попередили клієнтів.
У Приват Банку пояснили, що процесинговий центр щогодини обробляє у середньому до 3 млн операцій з картками, але у нічний час їх кількість зменшується. Тому зазвичай регламентні роботи проводяться саме вночі, коли більшість клієнтів не здійснюють операцій.
Клієнтів банку попросили спланувати свої дії і зробити заплановані на нічний час платежі заздалегідь, чи відкласти їх кілька годин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
ПриватБанк тимчасово припиняє всі платежі: в чому причина
Сьогодні, 22:44
Які ціни на лепеху на ринку у Луцьку
Сьогодні, 22:14
Помер Герой з Волині Віталій Кушнірчук
Сьогодні, 21:56
Скільки коштує відпочинок на Гряді: подробиці
Сьогодні, 20:35