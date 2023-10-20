ПриватБанк тимчасово припиняє всі платежі: в чому причина

ПриватБанк тимчасово припиняє всі платежі: в чому причина
ПриватБанк повідомив, що у ніч проти суботи 22 червня операції з картками будуть "на паузі" з 00:00 до 07:00 години.

Про це повідомили в Telegram-каналі фінансової установи.

У повідомленні йдеться, що банк проводить планові регламентні роботи процесингового центру, щоб збільшити потужності та безпеку обробки зростаючих обсягів операцій із платіжними картками.

"У період проведення робіт 22 червня з 00:05 і до 07:00 години ранку, банк тимчасово призупинить проведення операцій з картками. Аналогічний "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку", – – попередили клієнтів.

У Приват Банку пояснили, що процесинговий центр щогодини обробляє у середньому до 3 млн операцій з картками, але у нічний час їх кількість зменшується. Тому зазвичай регламентні роботи проводяться саме вночі, коли більшість клієнтів не здійснюють операцій.

Клієнтів банку попросили спланувати свої дії і зробити заплановані на нічний час платежі заздалегідь, чи відкласти їх кілька годин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: приватбанк, блокування роботи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ПриватБанк тимчасово припиняє всі платежі: в чому причина
Сьогодні, 22:44
Які ціни на лепеху на ринку у Луцьку
Сьогодні, 22:14
Помер Герой з Волині Віталій Кушнірчук
Сьогодні, 21:56
Як діятимуть графіки відключень світла на Волині 22 червня: деталі
Сьогодні, 21:16
Скільки коштує відпочинок на Гряді: подробиці
Сьогодні, 20:35
Схожі новини
Банкомати, онлайн-сервіс та операції з картками: ПриватБанк тимчасово не працюватиме Банкомати, онлайн-сервіс та операції з картками: ПриватБанк тимчасово не працюватиме
20 жовтень, 2023, 22:36
У ПриватБанку розповіли, на що діти найчастіше витрачають кошти У ПриватБанку розповіли, на що діти найчастіше витрачають кошти
05 вересень, 2023, 20:23
Сервіс еквайрингу від банку: як підключити вигідно* Сервіс еквайрингу від банку: як підключити вигідно*
12 серпень, 2023, 14:51
«Приватбанк» продовжив дію прострочених карток на два роки «Приватбанк» продовжив дію прострочених карток на два роки
02 серпень, 2023, 02:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ПриватБанк тимчасово припиняє всі платежі: в чому причина
Сьогодні, 22:44
 0
Які ціни на лепеху на ринку у Луцьку
Сьогодні, 22:14
 0
Помер Герой з Волині Віталій Кушнірчук
Сьогодні, 21:56
 0
Як діятимуть графіки відключень світла на Волині 22 червня: деталі
Сьогодні, 21:16
 0
Скільки коштує відпочинок на Гряді: подробиці
Сьогодні, 20:35
 0
Медіа
відео
1/8