У Луцьку рятувальники вчили відпочивальників правил поведінки на водоймі

У Луцьку рятувальники вчили відпочивальників правил поведінки на водоймі
На Центральному пляжі Луцька 21 червня рятувальники навчали відпочивальників правил поведінки на воді, показали роботу рятувального поста і водолазно-рятувального відділення за допомогою човна.

Як розповів Суспільному начальник групи водолазно-рятувальних робіт Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Іван Шевчук, за легендою навчань відпочивальник на воді заплутався у водоростях.

Рятувальник, який чергує на посту, помітив людину, яка потребувала допомоги. І за допомогою кінця Александрова, спеціального рятувального пристрою, доплив до людини та дістав його із води на берег.

"По місті Луцьку визначено два місця купання, згідно з чим ми визначили небезпечні ділянки, де були заборонені місця купання. І комісія дозволила відпочинок на даному пляжі", — сказав рятувальник

За іншою легендою навчань людина плила за течією річкою Стир і знесилилась. Відпочивальники побачили її та покликали рятувальників, які за допомогою надувного човна "Колібрі" і рятувального кола дістали плавця і доправили до берега.

Фельдшерка водолазно-рятувального відділення Руслана Киричук оглянула людину і показала відпочивальникам як надавати першу домедичну допомогу потопельникам.

"Якщо потерпілого дістали і він може бути в шоковому стані, але є серцебиття, пульс, він відповідає на питання, які ви йому ставите, потрібно зігріти потерпілого і напоїти чаєм. І передати медикам, оскільки можуть виникнути супутні захворювання", — сказала фахівчиня.

Відпочивальник Дмитро Абрамчук розповів: людей на Центральному пляжі багато, умови для купання та відпочинку створені.

"Такі навчання повинні постійно проводитися. Тому що кожен може опинитися в такій ситуації, перебуваючи не лише на річці. Це дуже якісні навчання", — зазначив чоловік.

На Центральному пляжі у Луцьку рятувальний пост працює з 10:00 до 20:00 щоденно та обладнаний засобами порятунку людей на воді, розповів старший рятувальник Павло Суліменко. З його слів, з початку 2024 року вже вдалося врятувати трьох людей

"Один хлопець був, приїхав з Любешева. Річки не знав, в нього судома була. В той же самий день під вечір був другий випадок: розпивали алкогольні напої чоловіки, один заліз у воду, крикнув допоможіть. А третій випадок не в робочий час: чоловік почав тонути, люди кричали на допомогу і Діма врятував його", — сказав рятувальник.

Невміння плавати, вживання алкоголю і переоцінка власних можливостей — це основні причини загибелі людей на воді, каже інспекторка сектору цивільного захисту Марія Ящук. З її слів, із початку року на водоймах області загинула 21 людина.

"В області минулого року загинуло тільки двоє осіб за аналогічний період. Ситуації такі: пішов на риболовлю, випив. Вудочка впала, поліз діставати. Так само діти. Є неповнолітні діти, які вживали алкоголь без нагляду батьків. Плавали, стрибали, а потім їх дістали", — сказала інспекторка.

Усього на Волині визначили 19 місць масового відпочинку поблизу водойм, додав рятувальник Іван Шевчук.

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Теги: купальний сезон, рятувальники
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