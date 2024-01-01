У Луцьку рятувальники вчили відпочивальників правил поведінки на водоймі





Як розповів Іван Шевчук, за легендою навчань відпочивальник на воді заплутався у водоростях.



Рятувальник, який чергує на посту, помітив людину, яка потребувала допомоги. І за допомогою кінця Александрова, спеціального рятувального пристрою, доплив до людини та дістав його із води на берег.



"По місті Луцьку визначено два місця купання, згідно з чим ми визначили небезпечні ділянки, де були заборонені місця купання. І комісія дозволила відпочинок на даному пляжі", — сказав рятувальник



За іншою легендою навчань людина плила за течією річкою Стир і знесилилась. Відпочивальники побачили її та покликали рятувальників, які за допомогою надувного човна "Колібрі" і рятувального кола дістали плавця і доправили до берега.



Фельдшерка водолазно-рятувального відділення Руслана Киричук оглянула людину і показала відпочивальникам як надавати першу домедичну допомогу потопельникам.



"Якщо потерпілого дістали і він може бути в шоковому стані, але є серцебиття, пульс, він відповідає на питання, які ви йому ставите, потрібно зігріти потерпілого і напоїти чаєм. І передати медикам, оскільки можуть виникнути супутні захворювання", — сказала фахівчиня.



Відпочивальник Дмитро Абрамчук розповів: людей на Центральному пляжі багато, умови для купання та відпочинку створені.



"Такі навчання повинні постійно проводитися. Тому що кожен може опинитися в такій ситуації, перебуваючи не лише на річці. Це дуже якісні навчання", — зазначив чоловік.



На Центральному пляжі у Луцьку рятувальний пост працює з 10:00 до 20:00 щоденно та обладнаний засобами порятунку людей на воді, розповів старший рятувальник Павло Суліменко. З його слів, з початку 2024 року вже вдалося врятувати трьох людей



"Один хлопець був, приїхав з Любешева. Річки не знав, в нього судома була. В той же самий день під вечір був другий випадок: розпивали алкогольні напої чоловіки, один заліз у воду, крикнув допоможіть. А третій випадок не в робочий час: чоловік почав тонути, люди кричали на допомогу і Діма врятував його", — сказав рятувальник.



Невміння плавати, вживання алкоголю і переоцінка власних можливостей — це основні причини загибелі людей на воді, каже інспекторка сектору цивільного захисту Марія Ящук. З її слів, із початку року на водоймах області загинула 21 людина.



"В області минулого року загинуло тільки двоє осіб за аналогічний період. Ситуації такі: пішов на риболовлю, випив. Вудочка впала, поліз діставати. Так само діти. Є неповнолітні діти, які вживали алкоголь без нагляду батьків. Плавали, стрибали, а потім їх дістали", — сказала інспекторка.



Усього на Волині визначили 19 місць масового відпочинку поблизу водойм, додав рятувальник Іван Шевчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Центральному пляжі Луцька 21 червня рятувальники навчали відпочивальників правил поведінки на воді, показали роботу рятувального поста і водолазно-рятувального відділення за допомогою човна.Як розповів Суспільному начальник групи водолазно-рятувальних робіт Держслужби з надзвичайних ситуацій в області, за легендою навчань відпочивальник на воді заплутався у водоростях.Рятувальник, який чергує на посту, помітив людину, яка потребувала допомоги. І за допомогою кінця Александрова, спеціального рятувального пристрою, доплив до людини та дістав його із води на берег."По місті Луцьку визначено два місця купання, згідно з чим ми визначили небезпечні ділянки, де були заборонені місця купання. І комісія дозволила відпочинок на даному пляжі", — сказав рятувальникЗа іншою легендою навчань людина плила за течією річкою Стир і знесилилась. Відпочивальники побачили її та покликали рятувальників, які за допомогою надувного човна "Колібрі" і рятувального кола дістали плавця і доправили до берега.Фельдшерка водолазно-рятувального відділенняоглянула людину і показала відпочивальникам як надавати першу домедичну допомогу потопельникам."Якщо потерпілого дістали і він може бути в шоковому стані, але є серцебиття, пульс, він відповідає на питання, які ви йому ставите, потрібно зігріти потерпілого і напоїти чаєм. І передати медикам, оскільки можуть виникнути супутні захворювання", — сказала фахівчиня.Відпочивальникрозповів: людей на Центральному пляжі багато, умови для купання та відпочинку створені."Такі навчання повинні постійно проводитися. Тому що кожен може опинитися в такій ситуації, перебуваючи не лише на річці. Це дуже якісні навчання", — зазначив чоловік.На Центральному пляжі у Луцьку рятувальний пост працює з 10:00 до 20:00 щоденно та обладнаний засобами порятунку людей на воді, розповів старший рятувальник. З його слів, з початку 2024 року вже вдалося врятувати трьох людей"Один хлопець був, приїхав з Любешева. Річки не знав, в нього судома була. В той же самий день під вечір був другий випадок: розпивали алкогольні напої чоловіки, один заліз у воду, крикнув допоможіть. А третій випадок не в робочий час: чоловік почав тонути, люди кричали на допомогу і Діма врятував його", — сказав рятувальник.Невміння плавати, вживання алкоголю і переоцінка власних можливостей — це основні причини загибелі людей на воді, каже інспекторка сектору цивільного захисту. З її слів, із початку року на водоймах області загинула 21 людина."В області минулого року загинуло тільки двоє осіб за аналогічний період. Ситуації такі: пішов на риболовлю, випив. Вудочка впала, поліз діставати. Так само діти. Є неповнолітні діти, які вживали алкоголь без нагляду батьків. Плавали, стрибали, а потім їх дістали", — сказала інспекторка.Усього на Волині визначили 19 місць масового відпочинку поблизу водойм, додав рятувальник Іван Шевчук.

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