У Луцьку більше не буде зустрічей екіпажів «На щиті»





Від 19 червня 2024 року супроводи полеглих будуть здійснюватись тільки від СМЕ (моргу) до храму, опісля – до місця поховання по маршруту, який буде узгоджуватись з родиною. По приїзду екіпажів «На щиті» з фронту в Луцьк супроводів більше не буде. Про це повідомляє



«Є відповідний алгоритм дій посадових осіб, відповідальних за організацію транспортування та поховання (кремацію) загиблих (померлих) військовослужбовців Збройних сил України, підписаний головнокомандувачем Валерієм Залужним 10.03.2023 р. згідно з яким відбуватиметься робота, в тому числі супроводи», - зазначили волонтери.



Також волонтери розповіли, що стало причиною таких змін:



«Розуміємо, що зараз виникатиме багато запитань чому так, тому пояснюємо, це відбулось завдячуючи людям, які вирішили супроводи полеглих перетворити на показові піарвистави з порушенням ПДР, створенням аварійних ситуацій, розбиранням дзеркал та повчаннями «свідомості» водіїв».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку повідомили про суттєві зміни щодо здійснення супроводів полеглих Героїв, які повертаються «На щиті».Від 19 червня 2024 року супроводи полеглих будуть здійснюватись тільки від СМЕ (моргу) до храму, опісля – до місця поховання по маршруту, який буде узгоджуватись з родиною. По приїзду екіпажів «На щиті» з фронту в Луцьк супроводів більше не буде. Про це повідомляє ВСН з посиланням на волонтерів.«Є відповідний алгоритм дій посадових осіб, відповідальних за організацію транспортування та поховання (кремацію) загиблих (померлих) військовослужбовців Збройних сил України, підписаний головнокомандувачем Валерієм Залужним 10.03.2023 р. згідно з яким відбуватиметься робота, в тому числі супроводи», - зазначили волонтери.Також волонтери розповіли, що стало причиною таких змін:«Розуміємо, що зараз виникатиме багато запитань чому так, тому пояснюємо, це відбулось завдячуючи людям, які вирішили супроводи полеглих перетворити на показові піарвистави з порушенням ПДР, створенням аварійних ситуацій, розбиранням дзеркал та повчаннями «свідомості» водіїв».

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