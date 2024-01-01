У Луцьку більше не буде зустрічей екіпажів «На щиті»
Сьогодні, 01:30
У Луцьку повідомили про суттєві зміни щодо здійснення супроводів полеглих Героїв, які повертаються «На щиті».
Від 19 червня 2024 року супроводи полеглих будуть здійснюватись тільки від СМЕ (моргу) до храму, опісля – до місця поховання по маршруту, який буде узгоджуватись з родиною. По приїзду екіпажів «На щиті» з фронту в Луцьк супроводів більше не буде. Про це повідомляє ВСН з посиланням на волонтерів.
«Є відповідний алгоритм дій посадових осіб, відповідальних за організацію транспортування та поховання (кремацію) загиблих (померлих) військовослужбовців Збройних сил України, підписаний головнокомандувачем Валерієм Залужним 10.03.2023 р. згідно з яким відбуватиметься робота, в тому числі супроводи», - зазначили волонтери.
Також волонтери розповіли, що стало причиною таких змін:
«Розуміємо, що зараз виникатиме багато запитань чому так, тому пояснюємо, це відбулось завдячуючи людям, які вирішили супроводи полеглих перетворити на показові піарвистави з порушенням ПДР, створенням аварійних ситуацій, розбиранням дзеркал та повчаннями «свідомості» водіїв».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Від 19 червня 2024 року супроводи полеглих будуть здійснюватись тільки від СМЕ (моргу) до храму, опісля – до місця поховання по маршруту, який буде узгоджуватись з родиною. По приїзду екіпажів «На щиті» з фронту в Луцьк супроводів більше не буде. Про це повідомляє ВСН з посиланням на волонтерів.
«Є відповідний алгоритм дій посадових осіб, відповідальних за організацію транспортування та поховання (кремацію) загиблих (померлих) військовослужбовців Збройних сил України, підписаний головнокомандувачем Валерієм Залужним 10.03.2023 р. згідно з яким відбуватиметься робота, в тому числі супроводи», - зазначили волонтери.
Також волонтери розповіли, що стало причиною таких змін:
«Розуміємо, що зараз виникатиме багато запитань чому так, тому пояснюємо, це відбулось завдячуючи людям, які вирішили супроводи полеглих перетворити на показові піарвистави з порушенням ПДР, створенням аварійних ситуацій, розбиранням дзеркал та повчаннями «свідомості» водіїв».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку більше не буде зустрічей екіпажів «На щиті»
Сьогодні, 01:30
22 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку рятувальники вчили відпочивальників правил поведінки на водоймі
21 червень, 23:17
ПриватБанк тимчасово припиняє всі платежі: в чому причина
21 червень, 22:44
Які ціни на лепеху на ринку у Луцьку
21 червень, 22:14