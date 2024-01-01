У Луцьку більше не буде зустрічей екіпажів «На щиті»

У Луцьку більше не буде зустрічей екіпажів «На щиті»
У Луцьку повідомили про суттєві зміни щодо здійснення супроводів полеглих Героїв, які повертаються «На щиті».

Від 19 червня 2024 року супроводи полеглих будуть здійснюватись тільки від СМЕ (моргу) до храму, опісля – до місця поховання по маршруту, який буде узгоджуватись з родиною. По приїзду екіпажів «На щиті» з фронту в Луцьк супроводів більше не буде. Про це повідомляє ВСН з посиланням на волонтерів.

«Є відповідний алгоритм дій посадових осіб, відповідальних за організацію транспортування та поховання (кремацію) загиблих (померлих) військовослужбовців Збройних сил України, підписаний головнокомандувачем Валерієм Залужним 10.03.2023 р. згідно з яким відбуватиметься робота, в тому числі супроводи», - зазначили волонтери.

Також волонтери розповіли, що стало причиною таких змін:

«Розуміємо, що зараз виникатиме багато запитань чому так, тому пояснюємо, це відбулось завдячуючи людям, які вирішили супроводи полеглих перетворити на показові піарвистави з порушенням ПДР, створенням аварійних ситуацій, розбиранням дзеркал та повчаннями «свідомості» водіїв».

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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