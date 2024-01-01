Трійця 2024: дата в Україні та основні заборони





Трійця належить до перехідних свят; це означає, що дата торжества щороку змінюється, передає



Щоб дізнатися, коли Трійця настає у православних, потрібно спочатку визначити дату Великодня. У православ'ї свято відоме також як П'ятидесятниця, оскільки відзначається через 50 днів після Воскресіння Христового, а в католицизмі - через 57 днів. Свято завжди випадає на неділю.



Великдень 2024 у православних віруючих настала 5 травня, що вважається досить пізньою датою. Отже, православна Трійця 2024 буде 23 червня.



Вихідні на Трійцю 2024



Трійцю занесено до списку офіційних свят, на честь яких українцям надається неробочий день. Оскільки свято завжди відзначається в неділю, вихідний переноситься на понеділок.



Таким чином, понеділок 24 червня 2024 року мав бути неробочим днем. Однак в Україні оголошено воєнний стан, під час якого додаткові дні відпочинку скасовуються. Тож українці наступного дня після Трійці вийдуть на роботу, якщо тільки роботодавці за своїм бажанням не нададуть працівникам вихідний.



Як відзначають Трійцю в Україні

У Трійцю православні згадують біблійну подію сходження Святого Духа на апостолів. Сталося це через 50 днів після воскресіння Ісуса. Після цієї події учні Христа заговорили різними мовами і отримали від Духа дар проповідування. Вони розійшлися по різних країнах і поширювали християнство по світу.



В Україні до Трійці здавна заведено прикрашати помешкання й одяг зеленню, квітами та сезонними травами, насамперед - стеблами лепехи. Їх освячують у храмі і розкладають на всіх поверхнях у будинку. На троїчне богослужіння йдуть у красивому святковому одязі.



Також до свята збирають дикі цілющі трави - піжму, мати-й-мачуху, чебрець, мелісу. З рослин українці заварюють лікувальний чай, а залишки зелені засушують на зиму.



У власників колодязів на Трійцю є традиція запрошувати священика додому, щоби він освятив колодязну воду.



Що не можна робити на Трійцю



На Трійцю не можна:



лаятися, пліткувати, розпалювати конфлікти, брехати;

пити спиртне, крім причетного вина;

займатися важкою фізичною працею;

відмовляти в допомозі близьким;

купатися у водоймах.



Нагадаємо, що в 2024 році ПЦУ перейшла на новий церковний календар, після чого всі дати православних свят почнуть збігатися з католицькими. Але Великдень і Трійця будуть розходитися, оскільки дати цих свят розраховуються за унікальною методикою.



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