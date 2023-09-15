Вибухи у Луцьку: у Волинській ОВА зробили заяву

У Волинській обласній військовій адміністрації підтвердили роботу ППО на території області, через це були вибухи і в Луцьку в ніч на 22 червня.Про це повідомив голова Волинської ОВАЗа його словами, у повітряному просторі були ворожі цілі. Наразі триває ліквідація наслідків падіння уламків. На щастя, постраждалих немає. Усі відповідні служби на місці та виконують свою роботу.Як пишуть користувачі соцмереж, у ніч на 22 червня під час масованої ракетної атаки росіян близько 04:00 було чути вибухи в Луцьку. Вибухи чули у різних районах міста.Повітряну тривогу по всій Україні оголосили ще 2:50 вночі. Інформацію про політ шахедів у місті та ракети у бік Луцька підтверджували у Повітряних Силах.