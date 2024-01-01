Трамп назвав винного у нападі на Україну
Сьогодні, 07:09
Кандидат в президенти США від республіканської партії Дональд Трамп вважає, що його опонент, діючий лідер країни Джо Байден, в жодному разі не повинен був обіцяти Україні вступ до НАТО.
Про це він сказав в ефірі подкасту All In, передає ТСН.
Політик переконаний, що саме ці небезпечні обіцянки Байдена, які підігрівали наміри України приєднатися до Північноатлантичного альянсу, спровокували вторгнення Росії в Україну.
"Я вже 20 років чую, що якщо Україна приєднається до НАТО – це буде реальною проблемою для Росії. Я чув це довгий час. Я думаю, що саме тому ця війна розпочалася", – заявив Трамп.
Він додав, що Байден постійно говорив "неправильні речі".
"Одна із неправильних речей – він сказав, що Україна піде у НАТО… Коли я чув, як він говорить, я думав: цей хлопець почне війну", – зазначив політик.
Трамп ще раз наголосив, що війна в Україні ніколи б не розпочалась, якби він залишався президентом.
"Чотири роки <президентства Трампа – ред.> ніхто навіть не говорив, що Росія нападе на Україну. Цього б ніколи не сталося. Росія не збиралась нападати на Україну. Як тільки я пішов <з поста президента – ред.>, вони почали стягувати сили до кордонів. І я подумав, що Путін, мабуть – він хороший переговірник – я думав, що він робить це з метою переговорів. Тоді зненацька вони напали", – сказав він.
На думку Трампа, Байден мав говорити абсолютно протилежне.
"Речі, які він говорив і досі говорить – вони божевільні", – наголосив республіканець.
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Про це він сказав в ефірі подкасту All In, передає ТСН.
Політик переконаний, що саме ці небезпечні обіцянки Байдена, які підігрівали наміри України приєднатися до Північноатлантичного альянсу, спровокували вторгнення Росії в Україну.
"Я вже 20 років чую, що якщо Україна приєднається до НАТО – це буде реальною проблемою для Росії. Я чув це довгий час. Я думаю, що саме тому ця війна розпочалася", – заявив Трамп.
Він додав, що Байден постійно говорив "неправильні речі".
"Одна із неправильних речей – він сказав, що Україна піде у НАТО… Коли я чув, як він говорить, я думав: цей хлопець почне війну", – зазначив політик.
Трамп ще раз наголосив, що війна в Україні ніколи б не розпочалась, якби він залишався президентом.
"Чотири роки <президентства Трампа – ред.> ніхто навіть не говорив, що Росія нападе на Україну. Цього б ніколи не сталося. Росія не збиралась нападати на Україну. Як тільки я пішов <з поста президента – ред.>, вони почали стягувати сили до кордонів. І я подумав, що Путін, мабуть – він хороший переговірник – я думав, що він робить це з метою переговорів. Тоді зненацька вони напали", – сказав він.
На думку Трампа, Байден мав говорити абсолютно протилежне.
"Речі, які він говорив і досі говорить – вони божевільні", – наголосив республіканець.
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