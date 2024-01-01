Обмінники готуються змінювати курс долара з понеділка: на що чекати волинянам

Обмінники готуються змінювати курс долара з понеділка: на що чекати волинянам
На новому тижні банківський сектор очікує суттєвої зміни курсу готівкового долара. За прогнозами, з 24 по 30 червня вартість американської валюти в банках та обмінниках перебуватиме у межах 40-41,2 грн. Увечері ж 21 червня банки виставили курс на середньому рівні 40,4/40,9 грн (купівля/продаж). Обмінники – 40,39/40,91 грн.

Про курсову ситуацію OBOZ.UA розповів начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий. Він зазначив, що щоденні курсові зміни очікуються на рівні:

до 30-50 коп. у банках;
до 50 коп. в обмінних пунктах.

Крім того, зазначив банкір, різниця курсів купівлі становитиме 20-30 коп. у банках та 30-50 коп. в обмінниках. Різниця курсів продажів :

10-20 коп. у банках;
30-50 коп. в обмінниках.

Різниця ж між курсами міжбанку і готівкового ринку, зазначається, складе в середньому 30-50 коп. А курсові відхилення очікуються у межах 2% на тиждень.

"На валютному ринку спостерігатиметься періодична зміна векторів: після періоду зростання курсів настане період їх зниження і навпаки. Однак припускаємо, що курс не вийде за межі 2% тижневого коливання. Та й загалом валютний ринок перебуватиме в межах нових коридорів, які передбачають, що курс долара вже не опуститься нижче 40 грн", – пояснив банкір.

При цьому він наголосив: загалом ситуація на валютному ринку розвиватиметься згідно з режимом "керованої гнучкості". Тобто в системі частих, але прогнозованих і незагрозливих змін.

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Теги: Курс валют, Луцьк
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